Flu entrega cestas básicas com doações arrecadadas no Tour do Fred

Crédito: Divulgação/ Fluminense

O Fluminense realizou, na última terça-feira,a entrega de 100 cestas básicas, além de álcool em gel, uniformes de estoques antigos e brindes (chupetas, mamadeiras e canecas), a famílias cadastradas na região da 7ª Coordenadoria de Assistência Social e Direitos Humanos (7ª CASDH), Zona Oeste do Rio.

A distribuição foi feita por técnicos da Vice-presidência de Ações Sociais e Governamentais do clube e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), dentro do programa de doações criado pelo Tricolor com produtos arrecadados durante o Tour do Fred - desafio de bicicleta realizado pelo atacante no trajeto entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro.

O Vice-presidente de Ações Sociais e Governamentais, Edmundo Coelho, afirmou que o trabalho segue a linha do clube de tentar reduzir os efeitos causado pela pandemia do coronavírus.

– Seguimos promovendo dignidade e levando solidariedade às muitas famílias em comunidades que estão em vulnerabilidade social. Estamos levando alimento para a mesa de milhares de pessoas. Também nos dá muita felicidade, ver as crianças e adolescentes terem esses momentos de alegria ao receberem os presentes do Fluminense – disse Coelho.