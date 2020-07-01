Flu entrega cestas básicas com doações arrecadadas no Tour do Fred

O Fluminense realizou, na última terça-feira,a entrega de 100 cestas básicas, além de álcool em gel, uniformes de estoques antigos e brindes (chupetas, mamadeiras e canecas), a famílias cadastradas na região da 7ª Coordenadoria de Assistência Social e Direitos Humanos (7ª CASDH), Zona Oeste do Rio.
A distribuição foi feita por técnicos da Vice-presidência de Ações Sociais e Governamentais do clube e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), dentro do programa de doações criado pelo Tricolor com produtos arrecadados durante o Tour do Fred - desafio de bicicleta realizado pelo atacante no trajeto entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro.
O Vice-presidente de Ações Sociais e Governamentais, Edmundo Coelho, afirmou que o trabalho segue a linha do clube de tentar reduzir os efeitos causado pela pandemia do coronavírus.
– Seguimos promovendo dignidade e levando solidariedade às muitas famílias em comunidades que estão em vulnerabilidade social. Estamos levando alimento para a mesa de milhares de pessoas. Também nos dá muita felicidade, ver as crianças e adolescentes terem esses momentos de alegria ao receberem os presentes do Fluminense – disse Coelho.
O evento contou coma participação da Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Jucelia Oliveira Freitas, a Tia Ju. A 7ª CASDH, que fica localizada na Avenida Ayrton Senna, tem abrangência nos bairros do Anil, Barra da Tijuca, Camorim, Cidade de Deus, Curicica, Freguesia, Jacarepaguá, Gardênia Azul, Grumari, Itanhangá, Joá, Pechincha, Praça Seca, Recreio dos Bandeirantes, Tanque,Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire.E MAIS:Fluminense prorroga paralisação de atividades da sede das LaranjeirasCaio Henrique chega à Espanha e se diz feliz por voltar ao Atlético'Puxamos a orelha', diz Hudson após derrota do Fluminense no CariocaCom incertezas, Fluminense prepara reapresentação do elenco sub-23Flu paga salários de abril a jogadores e tem apenas maio aberto E MAIS: