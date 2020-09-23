Flu apara as arestas para, na Copa do Brasil, retomar seu ímpeto ofensivo

A dificuldade para engrenar ainda ronda o Fluminense. Na contagem regressiva para encarar o jogo decisivo da quarta fase da Copa do Brasil, diante do Atlético-GO a equipe comandada por Odair Hellmann tenta voltar a ser incisiva ofensivamente e se aprumar em busca de bons resultados.
Prestes ao Tricolor das Laranjeiras fazer seu último treino antes de viajar para Goiânia, o meia Nenê destacou que há condições da equipe crescer.
- Tem que tomar lição dos erros que cometemos e olhar para a frente. Não vamos mudar o que passou, mas precisamos aprender. Foi muito mais desatenção nossa. Dá para a gente melhorar. A gente precisa manter uma dinâmica positiva, de bons jogos e principalmente de vitórias - disse.
A mudança na linha de frente surge como o principal desafio para o técnico Odair Hellmann. Com Evanilson vendido para o Porto e Marcos Paulo de malas prontas para atuar no Olympique de Marselha, o Fluminense se empenha para buscar um novo caminho para as redes.
- Não tivemos tempo de preparar esse jogador para fazer esse tipo de coisa que o Evanilson fazia - disse.
Em seguida, o meia apontou como boa opção Luiz Henrique. Uma das promessas de Xerém, o jogador de 19 anos vem recebendo oportunidades com frequência por Odair Hellmann e já foi titular contra São Paulo e Sport.
- No caso do Luiz Henrique, por exemplo, acredito que ele possa fazer. Tem que ter tempo. Não tem como você, do nada, já fazer um trabalho que você não está acostumado - diz Nenê.
Com a voz de sua experiência, Nenê mantém o otimismo sobre o ataque tricolor.
- É a gente buscar uma solução e com certeza tem jogadores qualificados para ajudar. Mas não vai ser de um dia para o outro... - frisou.
Mesmo assim, em muitos momentos, Nenê tem dado suporte ofensivo à equipe para garantir os gols tricolores nas partidas.
Apesar da vantagem do empate, devido à vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, obtida no jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense se dedica para abrir brechas que assegurem um ímpeto ofensivo e deixem a equipe sólida na briga pela Copa do Brasil. Resta ver qual será a melhor "cartada" de Odair Hellmann ofensivamente.