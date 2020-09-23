Flu apara as arestas para, na Copa do Brasil, retomar seu ímpeto ofensivo

Crédito: 'É a gente buscar uma solução e com certeza tem jogadores qualificados para ajudar', diz Nenê (Lucas Merçon

A dificuldade para engrenar ainda ronda o Fluminense. Na contagem regressiva para encarar o jogo decisivo da quarta fase da Copa do Brasil, diante do Atlético-GO a equipe comandada por Odair Hellmann tenta voltar a ser incisiva ofensivamente e se aprumar em busca de bons resultados.

Prestes ao Tricolor das Laranjeiras fazer seu último treino antes de viajar para Goiânia, o meia Nenê destacou que há condições da equipe crescer.

- Tem que tomar lição dos erros que cometemos e olhar para a frente. Não vamos mudar o que passou, mas precisamos aprender. Foi muito mais desatenção nossa. Dá para a gente melhorar. A gente precisa manter uma dinâmica positiva, de bons jogos e principalmente de vitórias - disse.

A mudança na linha de frente surge como o principal desafio para o técnico Odair Hellmann. Com Evanilson vendido para o Porto e Marcos Paulo de malas prontas para atuar no Olympique de Marselha, o Fluminense se empenha para buscar um novo caminho para as redes.

- Não tivemos tempo de preparar esse jogador para fazer esse tipo de coisa que o Evanilson fazia - disse.

Em seguida, o meia apontou como boa opção Luiz Henrique. Uma das promessas de Xerém, o jogador de 19 anos vem recebendo oportunidades com frequência por Odair Hellmann e já foi titular contra São Paulo e Sport.

- No caso do Luiz Henrique, por exemplo, acredito que ele possa fazer. Tem que ter tempo. Não tem como você, do nada, já fazer um trabalho que você não está acostumado - diz Nenê.

Com a voz de sua experiência, Nenê mantém o otimismo sobre o ataque tricolor.

- É a gente buscar uma solução e com certeza tem jogadores qualificados para ajudar. Mas não vai ser de um dia para o outro... - frisou.

Mesmo assim, em muitos momentos, Nenê tem dado suporte ofensivo à equipe para garantir os gols tricolores nas partidas.