Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flu apara as arestas para, na Copa do Brasil, retomar seu ímpeto ofensivo

Tricolor das Laranjeiras vira a página de tropeços recentes e se empenha para encontrar novas formas de criar oportunidades diante do Atlético-GO, pela Copa do Brasil...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 07:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 07:15
Crédito: 'É a gente buscar uma solução e com certeza tem jogadores qualificados para ajudar', diz Nenê (Lucas Merçon
A dificuldade para engrenar ainda ronda o Fluminense. Na contagem regressiva para encarar o jogo decisivo da quarta fase da Copa do Brasil, diante do Atlético-GO a equipe comandada por Odair Hellmann tenta voltar a ser incisiva ofensivamente e se aprumar em busca de bons resultados.
Prestes ao Tricolor das Laranjeiras fazer seu último treino antes de viajar para Goiânia, o meia Nenê destacou que há condições da equipe crescer.
- Tem que tomar lição dos erros que cometemos e olhar para a frente. Não vamos mudar o que passou, mas precisamos aprender. Foi muito mais desatenção nossa. Dá para a gente melhorar. A gente precisa manter uma dinâmica positiva, de bons jogos e principalmente de vitórias - disse.
A mudança na linha de frente surge como o principal desafio para o técnico Odair Hellmann. Com Evanilson vendido para o Porto e Marcos Paulo de malas prontas para atuar no Olympique de Marselha, o Fluminense se empenha para buscar um novo caminho para as redes.
- Não tivemos tempo de preparar esse jogador para fazer esse tipo de coisa que o Evanilson fazia - disse.
Em seguida, o meia apontou como boa opção Luiz Henrique. Uma das promessas de Xerém, o jogador de 19 anos vem recebendo oportunidades com frequência por Odair Hellmann e já foi titular contra São Paulo e Sport.
- No caso do Luiz Henrique, por exemplo, acredito que ele possa fazer. Tem que ter tempo. Não tem como você, do nada, já fazer um trabalho que você não está acostumado - diz Nenê.
Com a voz de sua experiência, Nenê mantém o otimismo sobre o ataque tricolor.
- É a gente buscar uma solução e com certeza tem jogadores qualificados para ajudar. Mas não vai ser de um dia para o outro... - frisou.
Mesmo assim, em muitos momentos, Nenê tem dado suporte ofensivo à equipe para garantir os gols tricolores nas partidas.
Apesar da vantagem do empate, devido à vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, obtida no jogo de ida, no Maracanã, o Fluminense se dedica para abrir brechas que assegurem um ímpeto ofensivo e deixem a equipe sólida na briga pela Copa do Brasil. Resta ver qual será a melhor "cartada" de Odair Hellmann ofensivamente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados