Floresta (CE) x Flamengo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Copinha

O Flamengo pode garantir a vaga para a fase mata-mata da Copinha. Isso porque, neste sábado, os Garotos do Ninho enfrentam o Floresta (CE) na Arena Barueri, às 19h, pela segunda rodada da competição. > Conheça os autores dos dez gols do Flamengo sobre o Forte (ES)Na estreia, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do Forte (ES) e aplicou uma goleada de 10 a 0. Já o Floresta estreou com derrota para o Oeste por 3 a 1 e precisa pontuar para ter boas chances de avançar para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Jr.FICHA TÉCNICAFloresta (CE) x Flamengo
Data-hora: 08/01/2022, às 19hLocal: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Matheus Delgado Candançan Assistentes: Alex Alexandrino e Robson Ferreira OliveiraOnde assistir: SporTV
PROVÁVEL FLORESTA (Técnico: Daniel Rocha)Cauã; Lázaro, Léo, Emanuel, David Castro e Davi Castro; Dudu, Douglas e Athyrson; Iarley, Rodrigo e Samuel.
PROVAVÉL FLAMENGO (Técnico: Fábio Matias)Bruno; Wesley, Kayque Soares, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Kayke David, Matheus França e Werton; Ryan Luka (Mateusão) e André.