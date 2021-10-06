Flavio Souza agradece chances no profissional pelo Sport

Crédito: Atacante tem alto aproveitamento na base do Leão (Divulgação/Sport

O atacante Flavio Souza vive um momento dos sonhos pelo Sport. Destaque do Sub-20 com cinco gols em sete jogos e uma assistência, o promissor centroavante ganhou a oportunidade de viajar para o Rio Grande do Sul, no último triunfo do Sport pelo Campeonato Brasileiro diante o Grêmio. A partida não só marcou a boa vitória do Leão da Ilha como também foi a primeira vez de Flavio entre os profissionais da equipe. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMesmo sem atuar na primeira oportunidade, Flávio acredita que está no caminho certo para seguir o sonho de jogar profissionalmente no clube da Praça da Bandeira. Segundo o atacante, é através do trabalho que novas chances virão para ganhar minutos no elenco profissional atuando na elite do futebol brasileiro.

- Foi uma oportunidade ímpar na minha vida. A primeira vez que estive com o profissional e ainda conquistamos uma vitória muito importante diante o Grêmio. Estou muito feliz e sinto que sigo no caminho certo para novas oportunidades. Sei que elas vão aparecer de acordo com o meu esforço e trabalho no dia a dia, por isso quero seguir firme na direção deste sonho e ajudar o Sport da melhor forma possível - disse o atacante.

Surgindo como um dos bons nomes na base do Leão da Ilha, Flávio espera aproveitar as oportunidades gradualmente:

- Sei que tudo é questão de tempo e esforço. Quero manter minha cabeça e seguir trabalhando firme. Estar com os profissionais foi um combustível muito grande pra mim. Aproveitei muito e quero aproveitar cada vez mais todas as oportunidades que a comissão disponibilizar, estou aqui para ajudar o clube e dar orgulho para os torcedores, que sempre foram muito carinhosos comigo.