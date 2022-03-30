Flávio Souza acredita em força do grupo do Sport na decisão da Copa do Nordeste

Sport e Fortaleza medem forças na grande final da Copa do Nordeste 2022. Com jogos de ida e volta, marcados para quinta-feira (31), na Arena Pernambuco, e domingo (3), na Arena Castelão, pernambucanos e cearenses terão 180 minutos para saberem quem leva a tão sonhada Lampions League.

Recebendo a quinta oportunidade na competição no triunfo do Sport diante o CRB, o jovem Flávio Souza já vive a temporada com mais minutagem no futebol profissional. Após boa temporada na equipe Sub-20 em 2021 com sete jogos, cinco gols e um assistência no Campeonato Brasileiro da categoria, o atacante recebeu três oportunidades em 2021 no profissional. Entretanto, vem sendo no ano de 2022 que Flávio Souza soma suas estatísticas mais significativas no time de cima com nove partidas, marcando dois tentos e dando uma assistência.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE!Com mais oportunidades recebidas, Flávio comentou sobre o assunto e projetou o grande jogo que decide a competição regional onde o Leão da Ilha busca o tetracampeonato.

- Pra mim, está sendo um reconhecimento imenso do clube no meu trabalho, no meu potencial, fico feliz por acreditarem em mim. Sempre batalhei muito, nunca deixei de acreditar que um dia receberia as oportunidades e estaria pronto para agarrar com unhas e dentes. Sou muito grato ao Sport por isso e sei que posso alcançar grandes coisas com muito trabalho, esforço e pensando sempre no coletivo - afirmou, acrescentando:

- A gente tem toda capacidade pra fazer dois grandes jogos, nosso time é muito competitivo, mas estamos com pé no chão, pois o jogo é jogado, decidido dentro de campo. Respeitamos o Fortaleza, mas sonhamos sim em trazer este título para Pernambuco.

Quis o destino que as duas equipes do Grupo A da primeira fase se encontrassem. O Sport, que conquistou a terceira colocação na época, encara o Fortaleza, líder da chave. Nas quartas de final, o Fortaleza eliminou o Atlético-BA pelo placar de 5 a 0, enquanto o Sport passou pelo CSA, nos pênaltis. Na semifinal, o Sport bateu o CRB por 3 a 1 e o Fortaleza eliminou o Náutico após vencer por 2 a 0.

Sobre a sensação de ansiedade antes de iniciar sua primeira final como profissional, o avante de apenas 21 anos de idade reconhece o famoso "frio na barriga". Porém, nada que atrapalhe ou incomode, pelo contrário:

- O time vem trabalhando muito forte, muito confiante. Bate um frio na barriga, claro, minha primeira final com o profissional. É uma sensação muito boa de sentir, quero ajudar o time da melhor forma possível e estou a disposição sempre para dar o melhor ao Sport.