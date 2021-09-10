Flamenguista que fez o 'impossível' para assistir à final em Lima é atração de série da Betfair.net

Crédito: Divulgação/Betfair.net

A aventura de um flamenguista apaixonado que fez o impossível para não perder a final da Libertadores de 2019, em Lima, virou episódio da série “INCOMPARÁVEL”, da Betfair.net em parceria com a Goal Click. A produção será lançada nesta sexta-feira, e servirá de esquenta para a partida de domingo entre o Rubro-Negro contra Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em uma possível prévia da decisão deste ano do maior torneio das Américas. A Betfair.net aponta 42% de chances de triunfo do time comandado por Renato Gaúcho.- A Betfair.net está muito satisfeita de poder celebrar e enaltecer histórias incomparáveis, como a do Guilherme. Esperamos que, por meio da nossa série, possamos nos conectar com tantos fãs que compartilham a paixão pelo futebol - comentou Maria Flávia Losse, porta-voz da Betfair.net. O carioca Guilherme Meleiro não poderia perder a decisão de 2019, contra o River Plate, e realizar o sonho da avó, que faleceu no ano anterior. O torcedor, que foi de ônibus até a cidade peruana em comboio com jornalistas e centenas de rubro-negros, precisou passar por um verdadeiro drama para superar as barricadas de manifestantes em Pozo Almonte, no norte do Chile, que fechavam estradas durante protestos contra uma usina de minérios e chegar finalmente ao seu destino. Ele, assim como o Flamengo, mostrou que “Todo Resultado É Possível”. O clube carioca chegou vitorioso na final de 2019 e garantiu a taça contra o River Plate, com dois gols de Gabigol nos minutos finais de uma partida inesquecível para os flamenguistas. Na ocasião, a Betfair.net apontava que o Fla tinha 46% de chances de vencer a partida nos 90 minutos, e 62% de chances de erguer o troféu.- O amor pelo Flamengo e a vontade de chegar a Lima a tempo de ver o time campeão, como era o sonho da minha avó, me motivou a falar com os manifestantes - conta Guilherme, de 29 anos.

- Eu me vi representando uma nação de 40 milhões de rubro-negros, uma torcida tão apaixonada e tantos que não puderam ir. Eu tinha que ir e não poderia ser diferente. Na minha vida nada foi fácil, sempre foi com muita batalha. E essa saga não poderia ser diferente - completa.

O carioca não perde um jogo do time na Libertadores. Inclusive, se o Flamengo chegar à decisão da competição em 2021, que será disputada em Montevidéu, no Uruguai, ele garante que fará de tudo para ir ao estádio. Nascido em uma família de flamenguistas no bairro da Ilha do Governador, na capital fluminense, Guilherme tinha na avó Sônia, torcedora rubro-negra fanática, a grande incentivadora torcer pelo time carioca.

A paixão pelo Flamengo só cresceu com todos os momentos vividos no Maracanã com ela e os familiares rubro-negros, o que o transformou em mais um apaixonado pelo Flamengo.

- Minha avó sempre foi muito importante para mim. Mesmo com todos os obstáculos, ela não deixava o amor pelo Flamengo de lado. Tenho certeza que esse amor que eu tenho por esse clube é muito devido a ela - conta.

- Ver o amor de outros torcedores por seus clubes é inspirador. Falar do Flamengo é falar da minha história, da minha família, da minha felicidade, da alegria de viver. Fico muito grato por essa oportunidade de expressar o meu amor por esse clube e de saber que tantos outros poderão ver, ou até mesmo sentir, o que é ser Flamengo - completa o torcedor.

Em 2018, Guilherme perdeu a avó. Mas o flamenguista não queria deixar apagar todo o amor pelo clube que ficou como legado. Então, ele criou o hábito de vestir a camisa do Flamengo deixada por Sônia em todos os jogos do time na Libertadores, o que se revelou uma decisão acertada.

- Nós ficamos muito felizes com este episódio devido ao espírito de aventura e do senso de propósito superior do Gui. Ele tem um nível incrível de comprometimento com o Flamengo, e sua jornada foi repleta de acontecimentos inesperados, mas acima de tudo ele estava representando a avó e carregando o espírito dela com ele. Fica clara a emoção de toda a viagem por esse motivo - afirmou Matthew Barrett, fundador da Goal Click.

Na Libertadores de 2021, o Flamengo segue firme na briga pelo título. O rubro-negro enfrenta o Barcelona de Guayaquil nos dias 22 e 29 de setembro, pela fase semifinal, e é favorito para avançar à grande decisão. A Betfair.net aponta que o Rubro-Negro entrará em campo com 80% de chances de vencer o jogo de ida. Já as chances de se garantir na final são de 90%. - O Flamengo hoje, apesar de não ser o atual campeão da CONMEBOL Libertadores, é o time que todos querem bater. O ano de 2019 foi muito mágico. Há muito tempo não se via um time na América do Sul jogando daquela forma. Até agora não tivemos um time igual. O Flamengo voltou a ser o Malvadão temido - comemora Guilherme. A série INCOMPARÁVEL é apresentada pelo humorista Maurício Meirelles, embaixador da Betfair.net. A cada episódio, ele se surpreende com as histórias contadas pelos torcedores.

- Quando a paixão por futebol resolve até mesmo conflitos, é porque realmente todo resultado é possível - disse Mau.

O objetivo dos episódios da série 'INCOMPARÁVEL' da Betfair.net em parceria com a Goal Click foi proporcionar uma plataforma para os fãs expressarem sua paixão pelo esporte mais popular do mundo.

A ideia é colocar os fãs de futebol no centro de suas próprias histórias e mostrar o que o esporte realmente significa para eles. A Betfair.net e a Goal Click mergulharam profundamente na cultura dos fãs do futebol brasileiro e colocaram um holofote em histórias não contadas.

No primeiro episódio, a Betfair.net e a Goal Click contaram a história de Gustavo Ziller, torcedor fanático pelo Atlético-MG que escalou o monte Everest e levou a bandeira do Galo ao topo do mundo. O segundo episódio apresentou a história de superação de Alex Sandro, ex-jogador do time de amputados do São Paulo, que contrariou os prognósticos após um grave acidente.