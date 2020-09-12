Flamengo/Marinha anuncia a contratação da ponta Carol Ladaga

O Flamengo/Marinha anunciou mais uma contratação para fortalecer sua equipe feminina. Neste sábado, a repatriação da ponta Carol Lagada foi confirmada pelo Rubro-Negro, que chegou ao seu décimo-primeiro reforço.
A jogadora de 27 anos desembarcará na Gávea após um ciclo de destaque nos Estados Unidos. Ela acumula passagens pelo Los Angeles Galaxy e Martin Methodist Collegy além de, no Brasil, ter defendido o Vasco e o Vitória-PE.
Em suas primeiras palavras como reforço do Rubro-Negro, a ponta falou sobre suas perspectivas no novo clube.
- A expectativa é enorme. O Flamengo é um clube muito grande e tem uma estrutura ótima que nenhum clube do Rio tem. Poder representar o Manto me deixa muito feliz, fico até sem palavras - e, em seguida, se mostrou ansiosa:
- Agora é hora trabalhar para buscar grandes coisas. Não vejo a hora de entrar em campo e ajudar minhas companheiras - completou.