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Campeonato Carioca

Flamengo x Volta Redonda; prováveis times, onde ver e palpites

Rubro-Negro tem ampla vantagem e buscará confirmar a classificação para a decisão do Campeonato Carioca em partida no Maracanã, na noite deste sábado (08)
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 20:00

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 20:00

Pedro brilhou na vitória no jogo de ida das semifinais Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Protocolar. Assim pode ser definido o jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Volta Redonda, neste sábado (08), a partir das 21h05, caso o Rubro-Negro confirme o amplo favoritismo e não protagonize uma zebra histórica no Maracanã. Isso porque, na ida, a equipe de Rogério Ceni venceu por 3 a 0, e qualquer outro placar desfavorável por até três gols de diferença dá a vaga ao atual campeão do Estadual.
Com o time em vantagem citada acima por conta da melhor campanha na Taça Guanabara, Rogério Ceni tende a pôr em campo uma equipe mista novamente, pois o Fla jogará para carimbar a vaga na decisão do Carioca entre duelos pela Libertadores (o próximo será diante da Unión La Calera, também no Rio, terça).
Em tempo: a outra semifinal, disputada entre Fluminense e Portuguesa terminou empatada na ida em 1 a 1. As duas equipes se enfrentam neste domingo (09) pelo jogo de volta. Confira mais informações da partida entre Flamengo x Volta Redonda:
  • Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) 
  • Data e hora: 8 de maio de 2021, às 21h05
  • Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo 

  • Onde assistir: Record e PPV do Carioca 

  • FLAMENGO: Hugo Souza; Matheuzinho (Isla), Bruno Viana, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Ramon; Hugo Moura, João Gomes, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Pedro (Gabigol). Técnico: Rogério Ceni
  • VOLTA REDONDA: Andrey; Oliveira, Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson e Luciano Naninho; Alef Manga, MV e João Carlos. Técnico: Neto Colucci 

  • PALPITES: Na redação do LANCE!, 100% das pessoas acreditam na classificação do Flamengo à final do Carioca.

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