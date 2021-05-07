Flamengo x Volta Redonda; prováveis times, onde ver e palpites

Pedro brilhou na vitória no jogo de ida das semifinais Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Protocolar. Assim pode ser definido o jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Volta Redonda, neste sábado (08), a partir das 21h05, caso o Rubro-Negro confirme o amplo favoritismo e não protagonize uma zebra histórica no Maracanã. Isso porque, na ida, a equipe de Rogério Ceni venceu por 3 a 0, e qualquer outro placar desfavorável por até três gols de diferença dá a vaga ao atual campeão do Estadual.

Com o time em vantagem citada acima por conta da melhor campanha na Taça Guanabara, Rogério Ceni tende a pôr em campo uma equipe mista novamente, pois o Fla jogará para carimbar a vaga na decisão do Carioca entre duelos pela Libertadores (o próximo será diante da Unión La Calera, também no Rio, terça).

Em tempo: a outra semifinal, disputada entre Fluminense e Portuguesa terminou empatada na ida em 1 a 1. As duas equipes se enfrentam neste domingo (09) pelo jogo de volta. Confira mais informações da partida entre Flamengo x Volta Redonda: