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futebol

Flamengo x Volta Redonda; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Rubro-Negro tem ampla vantagem e buscará confirmar a classificação para a decisão do Campeonato Carioca em partida no Maracanã, na noite deste sábado...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 20:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Protocolar. Assim pode ser definido o jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Volta Redonda, neste sábado, a partir das 21h05, caso o Rubro-Negro confirme o amplo favoritismo e não protagonize uma zebra histórica no Maracanã. Isso porque, na ida, a equipe de Rogério Ceni venceu por 3 a 0, e qualquer outro placar desfavorável por até três gols de diferença dá a vaga ao atual campeão do Estadual.
+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaCom o time em vantagem citada acima por conta da melhor campanha na Taça Guanabara, Rogério Ceni tende a pôr em campo uma equipe mista novamente, pois o Fla jogará para carimbar a vaga na decisão do Carioca entre duelos pela Libertadores (o próximo será diante da Unión La Calera, também no Rio, terça).
Em tempo: a outra semifinal, entre Fluminense e Portuguesa, que empataram na ida em 1 a 1, jogam neste domingo pela outra vaga na final do Cariocão. Confira mais informações da partida entre Flamengo x Volta Redonda
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 8 de maio de 2021, às 21h05Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Diogo Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves de Lima FilhoÁrbitro de vídeo: Pathrice Wallace Correira Maia
Onde ver: Record TV, PPV do Carioca, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!
+ TABELA: Veja os jogos que restam no Carioca
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)
Hugo Souza; Matheuzinho (Isla), Bruno Viana, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Ramon; Hugo Moura, João Gomes, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Pedro (Gabigol).
Lesionados: Diego Alves, Rodrigo Caio, Gerson, Renê, Thiago Maia e César.Suspensos: -Pendurados: -
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Andrey; Oliveira, Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson e Luciano Naninho; Alef Manga, MV e João Carlos.
Suspensos: -Pendurados: -
PALPITES: Na redação do LANCE!, 100% das pessoas acreditam na classificação do Flamengo à final do Carioca.

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