Flamengo x Volta Redonda; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Protocolar. Assim pode ser definido o jogo da volta das semifinais do Campeonato Carioca entre Flamengo e Volta Redonda, neste sábado, a partir das 21h05, caso o Rubro-Negro confirme o amplo favoritismo e não protagonize uma zebra histórica no Maracanã. Isso porque, na ida, a equipe de Rogério Ceni venceu por 3 a 0, e qualquer outro placar desfavorável por até três gols de diferença dá a vaga ao atual campeão do Estadual.

+ Veja lista de jogadores mais utilizados por Rogério Ceni na temporadaCom o time em vantagem citada acima por conta da melhor campanha na Taça Guanabara, Rogério Ceni tende a pôr em campo uma equipe mista novamente, pois o Fla jogará para carimbar a vaga na decisão do Carioca entre duelos pela Libertadores (o próximo será diante da Unión La Calera, também no Rio, terça).

Em tempo: a outra semifinal, entre Fluminense e Portuguesa, que empataram na ida em 1 a 1, jogam neste domingo pela outra vaga na final do Cariocão. Confira mais informações da partida entre Flamengo x Volta Redonda

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 8 de maio de 2021, às 21h05Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Diogo Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves de Lima FilhoÁrbitro de vídeo: Pathrice Wallace Correira Maia

Onde ver: Record TV, PPV do Carioca, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!

+ TABELA: Veja os jogos que restam no Carioca

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza; Matheuzinho (Isla), Bruno Viana, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Ramon; Hugo Moura, João Gomes, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Pedro (Gabigol).

Lesionados: Diego Alves, Rodrigo Caio, Gerson, Renê, Thiago Maia e César.Suspensos: -Pendurados: -

VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Andrey; Oliveira, Gabriel Pereira, Heitor e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson e Luciano Naninho; Alef Manga, MV e João Carlos.

Suspensos: -Pendurados: -