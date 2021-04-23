Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo x Volta Redonda: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Equipes se enfrentam neste sábado, às 19h, em duelo que vale o título simbólico da Taça Guanabara. Voltaço é o atual líder com um ponto a mais que o Rubro-Negro
Publicado em 23 de Abril de 2021 às 18:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Vale taça no Maracanã! Neste sábado, às 19h (de Brasília), Flamengo e Volta Redonda medem forças em confronto direto pelo título da Taça Guanabara. O Esquadrão de Aço é o atual líder com 21 pontos, um a mais que o Rubro-Negro (20). Quem vencer garante o troféu. Em caso de empate, o título pode ficar com o Fluminense, que enfrenta o Madureira, no domingo.
+ Confira a tabela completa da Taça GuanabaraO Flamengo relacionou todos os principais jogadores para a partida, mas a ideia é poupar alguns titulares e escalar um time misto. A decisão será tomada com base em avaliações físicas que serão realizadas neste sábado. Na próxima terça-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Unión La Calera, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.
Com uma fibrose no adutor da coxa, Rodrigo Caio será desfalque novamente para Rogério Ceni. Além dele, César e Thiago Maia seguem em recuperação de cirurgias no joelho e também estão fora da partida.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Volta Redonda:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 24 de abril de 2021, às 19hÁrbitro: Grazianni Maciel RochaAssistentes: Rodrigo Henrique Corrêa e Thiago de Oliveira Esposito
Onde assistir: Cariocão TV, FlaTV+ e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Matheuzinho, Bruno Viana, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, João Gomes, Gerson e Arrascaeta (Vitinho); Bruno Henrique e Gabigol.
Lesionados: Rodrigo Caio, Thiago Maia e César.Suspensos: Ninguém.Pendurados: Matheuzinho, João Gomes, Vitinho e Rodrigo Muniz.
VOLTA REDONDA (Técnico: Neto Colucci)Andrey; Oliveira, Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Junior e Luciano Naninho; Alef Manga, MV e João Carlos.
Suspensos: Ninguém.Pendurados: Andrey, Oliveira, Bruno Barra, Alef Manga e Caio.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Flamengo, 20% apostam no empate e 10% creem na vitória do Volta Redonda.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados