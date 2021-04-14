Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Flamengo e Vasco se enfrentam no último clássico de ambos antes das semifinais do Campeonato Carioca. Este confronto, aliás, pode ser o único da temporada, já que o Cruz-Maltino está na Série B do Brasileiro e periga não avançar à próxima fase no Estadual. Para evitar a não classificação, o jogo desta quinta-feira, às 19h, no Maracanã, terá um quê de decisão.+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

O Clássico dos Milhões da vez, cabe destacar, foi adiado (seria nesta quarta) após solicitação do Flamengo - prontamente acatada pela Ferj, o que gerou revolta no Vasco. A partida será válida pela 9ª rodada da Taça Guanabara, em que o Rubro-Negra volta à liderança se triunfar. O Cruz-Maltino, por sua vez, está em oitavo, a seis pontos do G4 e joga a vida diante do arquirrival, que não é derrotado em confronto direto há 17 jogos (desde abril de 2016).

Confira as principais informações da partida entre Flamengo e Vasco:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 15 de abril de 2021, às 19hÁrbitro: Bruno Arleu de Araújo Assistentes: Rodrigo F. Henrique Correa e Thiago H. Neto Correa Farinha.

Onde ver: PPV do Carioca, FlaTV+, VascoTV e Tempo Real do LANCE!/Voz do Esporte

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalque: Thiago Maia, César, Pedro e Rodrigo Caio.Suspensos: -Pendurados: Matheuzinho e Rodrigo Muniz.

Vasco (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão; Léo Matos, Leandro Castan, Ernando e Zeca; Andrey, Matías Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá (Gabriel Pec), Morato e Cano.

Desfalques: Talles (joelho esquerdo), Vinícius (fratura no nariz), MT (edema ósseo na vértebra lombar L5).Suspensos: -Pendurados: Bruno Gomes e Andrey.