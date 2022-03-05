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futebol

Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir

Clássico será realizado pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 18:08

Publicado em 05 de Março de 2022 às 18:08

15 de abril. Quase um ano separa o último encontro entre Flamengo e Vasco para o próximo, a ser realizado às 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Ambos os times já estão matematicamente classificados para as semifinais e vêm de tropeços.
> Saiba como comprar ingresso para o clássico
Mandante do duelo, o Flamengo, que soma 20 pontos e está na segunda colocação, só empatou com o Resende na última rodada, reagindo nos minutos finais. Já o Vasco, que acumula 19 pontos e na terceira posição, perdeu o clássico para o Fluminense no fim de semana passado. Oportunidade ideal para um lado da dupla reagir e chegar mais confiante na próxima fase.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Em relação aos times, Paulo Sousa deve repetir uma escalação pela primeira vez desde que chegou ao Fla (após oito jogos) e ter a volta de Thiago Maia. Já no Vasco, é possível que Zé Ricardo utilize três zagueiros, pois Yuri Lara ainda ainda é dúvida - pode voltar, mas não joga desde a segunda rodada. A ver.
FICHA TÉCNICAFlamengo x Vasco - 10ª rodada do CariocaData e horário: 06/03/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rafael Martins de SáAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Wallace Barros SantosVAR: Pathrice Wallace CorreaOnde assistir: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis no Twitch e Youtube e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, João Gomes (Andreas Pereira) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.
Suspensos: -​Pendurados: Marinho, Andreas Pereira, Willian Arão, Gabigol, Cleiton e Igor Jesus.​Desfalques: Gustavo Henrique, Thiago Maia (dúvida) e Rodrigo Caio.
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Juan Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel, Juninho, Bruno Nazário (Ulisses), Gabriel Pec, Nenê; Raniel.
Suspenso: Matheus Barbosa.​Pendurados: Thiago Rodrigues, Raniel e Ulisses.​Desfalques: Sarrafiore (lesionado).
Crédito: Cariocão:FlamengoeVascovoltamaseenfrentarapós11meses(Foto:ArteLANCE!

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