Flamengo x Vasco: Hugo e Thiago Rodrigues vivem fases distintas, mas com a mesma pressão por solidez

Após onze meses, Flamengo e Vasco se reencontram neste domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela décima rodada da Taça Guanabara. Ambos já estão classificados para as semifinais, mas o duelo será importante para elevar a confiança dos elencos para a sequência do ano. Entre os rivais, os goleiros vivem momentos diferentes, mas buscam se firmar neste início de temporada. Do lado rubro-negro, Hugo Souza tenta se firmar entre os titulares do técnico Paulo Sousa, mesmo com o clube mapeando o mercado atrás de um novo nome para a posição. Enquanto do lado cruz-maltino, Thiago Rodrigues chegou e tomou conta da meta com boas exibições e defesas importantes.

Dá para dizer que a não confiança recente em Hugo, por boa parte da torcida, passa por dois gols, dos cinco sofridos, terem sido em falhas logo em partidas de peso em 2022: no clássico contra o Fluminense e na Supercopa do Brasil, em que ambas o Fla saiu derrotado e o goleiro, criticado.

Embora o Fla esteja no mercado em busca de um goleiro, Paulo Sousa já havia demonstrado que confia no potencial de Hugo Souza, já que o Mister o bancou antes mesmo de colocá-lo para jogar, avisando à diretoria que não queria que o negociassem.

A ver se Neneca, como é conhecido desde os tempos da base, voltará a ter chance em outro jogo "grande" e continuará o seu processo de lapidação enquanto tem "testes de fogo", tendo em vista que Paulo Grilo, preparador de goleiros do Fla, o trata como "diamante bruto".

- Quando soube que viria para cá, passei a analisar mais o Hugo, que está em crescimento. O Hugo é um diamante bruto. É um goleiro do futuro, é incrível. Tem o potencial que todo treinador quer em um goleiro, com apenas 22 anos. Ele vai entrar numa fase de crescimento em que, naturalmente, vai se tornar uma das maiores referências do Brasil e, talvez, na Europa - falou Grilo.

> Veja e simule a tabela do CariocãoThiago Rodrigues tem 10 jogos pelo Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco)O 'Batman' da Colina tem se firmado e dominado a posição

Na temporada passada, nenhum goleiro do elenco vascaíno demonstrou segurança e trouxe confiança à torcida. Lucão e Vanderlei falharam em vários momentos, alguns deles decisivos. Para 2022, Thiago Rodrigues chegou depois de uma consistente Série B pelo CSA e tem sido um dos principais destaques da equipe no Campeonato Carioca.

Seguro e ágil, o jogador, de 33 anos, tem feito defesas importantes e, muitas das vezes, salvado o time. Diante da Ferroviária pela Copa do Brasil, ele novamente teve destaque e fechou o gol. O mesmo aconteceu nos triunfos contra Bangu e Portuguesa, e na derrota para o Fluminense. Thiago salvou o time de sofrer uma goleada no clássico com o Tricolor e com sua máscara recebeu o apelido carinhoso de "Batman" nas redes sociais.

No futebol moderno, o goleiro não se limita apenas a defender e proteger sua meta. A saída de bola com os pés e o auxílio na construção das jogadas com a bola longa ou curta é essencial. E o arqueiro cruz-maltino tem demonstrado qualidade neste fundamento ao ser o segundo jogador com mais lançamentos certos do Estadual: 38, no total, segundo o portal "Footstats".

Com uma linha de defesa praticamente nova, o Gigante da Colina ainda busca entrosamento e equilíbrio para o setor antes do início da disputada e intensa Série B. No entanto, as últimas duas atuações fizeram o clube ligar o sinal de alerta. A meta tem sofrido constantes finalizações dos adversários, e Thiago tem tido trabalho com 10 defesas difíceis no Estadual (26, no total).

Mesmo com a equipe já classificada, o jogo tem sua importância por toda atmosfera que o cerca. Apesar de Thiago Rodrigues ter tido um bom início com a Cruz de Malta no peito, são jogos como este que farão com que o arqueiro se firme de vez e conquiste o coração do torcedor. Em meio à reconstrução do elenco, o Vasco ainda não conseguiu vencer um clássico em 2022 (perdeu para Botafogo e Fluminense) e tentará repetir o triunfo do ano passado sobre o rival.