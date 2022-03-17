Flamengo x Vasco: confira as informações sobre os ingressos para o jogo de volta das semifinais

Depois da vitória do Flamengo nesta quarta, a venda de ingressos para o jogo de volta das semifinais contra o Vasco, marcada para este domingo, às 10h, no Maracanã teve início às 10h de quarta-feira. Neste primeiro momento, apenas sócios-torcedores rubro-negros puderam adquirir os tickets. No entanto, a partir das 10h desta quinta, a venda foi aberta para o público em geral.No primeiro jogo das semifinais, o Flamengo conquistou a vitória por 1 a 0, nesta última quarta-feira, com gol de Gabigol, de pênalti. De acordo com o regulamento do Estadual, os rubro-negros tem a vantagem de dois resutlados iguais por ter tido uma campanha superior na Taça Guanabara. Sendo assim, o Cruz-Maltino só avança à decisão se vencer por dois gols de diferença.

Vale lembrar que o Flamengo terminou a Taça Guanabara na segunda colocação, atrás apenas do Fluminense. O Vasco, por sua vez, ficou com a terceira posição, à frente do Botafogo, que encara o Tricolor a partir de segunda-feira, na outra chave das semifinais.

Para a partida deste domingo, o valor dos ingressos varia de R$ 20 (valor para os sócios-torcedores dos dois clubes) a R$ 250 (preço cheio do setor Maracanã Mais).

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Como o mando de campo é do Flamengo, os torcedores rubro-negros poderão carregar seus ingresso no cartão de sócio. Por outro lado, os sócios-torcedores do Vasco só poderão acessar o Maracanã com ingresso impresso.

Confira todas as informações sobre a venda de ingressos

Horários de abertura de vendas dos planos do Nação (sócio-torcedor do Flamengo) e demais torcedores:

16/03, (10h) - Maior do Mundo16/03, (12h) - Mais Querido16/03, (13h) - Sempre Contigo16/03, (14h) - Jogamos Juntos16/03, (17h) - Onde Estiver17/03, (10h) - Nação Jr. | público geral online | pontos de venda físicos

Setores disponíveis e valores

NORTE (FLAMENGO)Sócio-torcedor: R$20,00Inteira: R$50,00 (R$25,00)

Leste Superior (Misto)Sócio-torcedor: R$20,00Inteira: R$50,00 (R$25,00)

Leste Inferior (Misto)Sócio-torcedor: R$28,00Inteira: R$70,00 (R$35,00)

Oeste (Misto)Sócio-torcedor: R$28,00Inteira: R$70,00 (R$35,00)

Maracanã Mais (Misto)Sócio-torcedor: R$145,00Inteira: R$250,00 (R$162,50)

Sul (VASCO)Sócio-torcedor: R$20,00Inteira: R$50,00 (R$25,00)

PONTOS DE VENDA PARA A TORCIDA DO FLAMENGO​Maracanã – Bilheteria 04Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 20/03/2022 - Horário de 10h até o fim do primeiro tempo.

Gávea (Sócios do clube)Avenida Borges de Medeiros, n°997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Gávea (Externo)Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Gávea (Externo)Rua Ministro Raul Machado, próximo à Praça Nossa Senhora Auxiliadora.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Lojas oficiais do Flamengo:

Espaço Rubro-Negro (Gávea)Avenida Borges de Medeiros, n°997, Lagoa, Rio de Janeiro – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Nação Rubro-Negra (Downtown)Avenida das Américas nº500, Barra, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Via Parque)Avenida Ayrton Senna nº3000, Barra, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Aeroporto Santos Dumont)Praça Senador Salgado Filho, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Loja Nação Rubro-Negra (Rodoviária)Avenida Francisco Bicalho, 01, Loja 4, setor 1B, Setor de Embarque- Santo Cristo - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Centro)Rua da Buenos Aires, nº113 - Centro, Rio de Janeiro – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Quitanda)Rua da Quitanda, nº87 - Centro, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Tijuca Off Shopping)Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, 285 Loja M - Suplementar Rua A, 285, Rio de Janeiro – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América 2)Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso nº402 - Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (NORTE SHOPPING 2)Av. Dom Helder Camara, nº5474 Loja 713, Rio de Janeiro – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Carioca Shopping)Av. Vicente de Carvalho, n°909, Vicente de Carvalho, Rio de Janeiro – RJDia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro Madureira (Shopping Madureira)Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Via Brasil)Rua Itapera, 500, Loja 329, Irajá, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Ilha Plaza Shopping)Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Jardim Carioca, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)Rua Quinze de Novembro, nº8, Niterói – RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Partage Shopping São Gonçalo) - (SOMENTE TROCA)Avenida Presidente Kennedy, 425 - Salão Comercial 340, 3° piso/L3 - Centro - São Gonçalo - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Grande Rio)Rua Maria Soares Sendas, n°111, Parque Barreto, São João de Meriti - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Bangu Shopping)Rua Fonseca, n°240, Bangu, Rio de Janeiro – RJDia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro Campo Grande (ParkShopping)Estrada do Monteiro, n°1200, Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)Av. Abílio Augusto Távora, n°1111, Luz, Nova Iguaçu – RJDia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

Espaço Rubro-Negro (Méier)Rua Dias da Cruz, 203 - Loja B – Méier, Rio de Janeiro - RJ.Dia 17/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 - Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 - Horário de 10h às 17h.

PONTOS DE VENDA E TROCA PARA A TORCIDA DO VASCO:

Bilheteria da Mega Loja – São Januário (Rua General Almerio de Moura, S/N)Dia 17/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Bilheteria 11 – São Januário – GRATUIDADE (Rua São Januário, S/N)Dia 17/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Gigante da Colina Cariocas Shopping (Avenida Vicente de Carvalho, N° 909/ LJ 201 – Vila Da Penha)Dia 17/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Gigante da Colina São Gonçalo (Av São Gonçalo 100 loja 276A (Shopping São Gonçalo Niterói/Manilha)Dia 17/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Gigante da Colina Bangu (Bangu Shopping – Rua Fonseca, 240 – Loja 116)Dia 17/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Gigante da Colina Boulevard (Rua Barão de São Francisco, 236, Loja 69, Vila Isabel)Dia 17/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Bilheteria 2 do Maracanã – VENDA, RETIRADA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET E RETIRADA DE GRATUIDADE (R. Prof. Euríco Rabêlo, 22 – Maracanã)Dia 17/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 18/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 19/03/2022 – Horário de 10h às 17h.

Pontos de venda e retirada de ingressos – DIA DO JOGO:

Bilheteria 2 do Maracanã (R. Prof. Euríco Rabêlo, 22 – Maracanã)Dia 20/03/2022 – Horário de 10h até o fim do primeiro tempo.

Bilheteria 3 do Maracanã (Av. Prof. Manoel de Abreu, 11 – Maracanã)Dia 20/03/2022 – Horário de 10h até o fim do primeiro tempo.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Ingresso e documento original com foto.Setor Sul e Gratuidade: Portão B e C.Setor Leste Inferior: Portão DSetor Leste Superior: Portão D.Setor Oeste: Portão A.Maracanã Mais: Portão A.

COMPRA E TROCA DE INGRESSOSVeja os documentos necessários:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET);

- Documento de identificação original, com foto e CPF;

- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);

- ORIGINAL E CÓPIA do comprovante de vacinação com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante) da vacina contra Covid-19.

Só o titular da compra poderá efetuar a retirada. Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá fazer a retirada levando os comprovantes de vacinação impressos de todos os demais portadores contidos no voucher, além de todos os documentos citados acima. Além disso, a retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia da Carteira de imunização contra a COVID-19, que ficará retida no momento da troca. Além disso, todos deverão estar presentes para fazer a retirada dos ingressos.

Para informações de meia-entrada, confira a descrição do evento no site flamengo.superingresso.com.br ou no site mengo.com.br.