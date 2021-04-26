Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo x Unión La Calera: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites
futebol

Flamengo x Unión La Calera: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Rubro-Negro lidera a chave com três pontos...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 18:22
Crédito: Equipes medem forças nesta terça-feira, no Maracanã (Arte LANCE!
Em busca de se manter com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Flamengo encara o Unión La Calera (CHI) nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Maracanã. Após estrear no torneio com vitória sobre o Vélez, o Rubro-Negro lidera o Grupo G com três pontos. A equipe chilena empatou com a LDU na primeira rodada.
+ Confira a tabela completa da Libertadores 2021Para a partida, Rogério Ceni terá quase todo o elenco rubro-negro à disposição. Um desfalque importante é o zagueiro Rodrigo Caio, que se recupera de uma fibrose na coxa direita. Sem o zagueiro, a tendência é que o treinador repita a formação que venceu o Vélez Sarsfield por 3 a 2, na última terça-feira, com Arão e Gustavo Henrique na dupla de zaga.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Unión La calera:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 27 de abril de 2021, às 19h15Árbitro: Eber Aquino (PAR)Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Luis Odieva (PAR)
Onde assistir: Fox Sports e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Lesionados: Rodrigo Caio, Thiago Maia e César.Suspensos: Ninguém.Pendurados: Ninguém.UNIÓN LA CALERA (Técnico: Luca Marcogiuseppe)Martín; Ramírez, García, Vilche e Wiemberg; Castellani, Valencia, Jeisson Vargas e Oyanedel; Vilches e Rivero.
Lesionados: -Suspensos: Ninguém.Pendurados: Ninguém.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% acreditam na vitória do Flamengo e 15% apostam no empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados