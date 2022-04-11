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Flamengo x Talleres: 35 mil ingressos vendidos e um setor esgotado; saiba mais informações sobre a venda

Partida de terça-feira será a primeira do Rubro-Negro em casa pelo torneio; confira todas as informações sobre a venda de ingressos
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Publicado em 11 de Abril de 2022 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 16:44
Após vencer na estreia por 2 a 0, diante do Sporting Cristal (PER), o Flamengo recebe o Talleres (ARG) no Maracanã, nesta terça-feira, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Libertadores. A venda de ingressos segue aberta (clique aqui) )com mais de 35 mil entradas vendidas até esta segunda. O Setor Norte está esgotado. A partida, às 21h30, terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.> Veja a tabela da Libertadores-2022
Os valores dos ingressos estão entre R$ 45 e R$ 500. Confira as informações:
VALORES​Norte - ESGOTADOSócio-torcedor: R$45,00 Público Geral: R$110,00 (meia-entrada R$55,00)
Sul Sócio-torcedor: R$45,00 Público Geral: R$110,00 (meia-entrada R$55,00)
Leste Superior Sócio-torcedor: R$45,00 Público Geral: R$110,00 (meia-entrada R$55,00)
Leste Inferior Sócio-torcedor: R$80,00 Público Geral: R$180,00 (meia-entrada R$90,00)
Oeste Inferior Sócio-torcedor: R$70,00 Público Geral: R$160,00 (meia-entrada R$80,00) Maracanã Mais Sócio-torcedor: R$265,00 Público Geral: R$500,00 (meia-entrada R$285,00)
Os torcedores que optaram por transferir os Pacotes Libertadores e Maracanã 2020 para 2022 já estão com os ingressos no carrinho de compras e deverão realizar o check-in de acordo com os passos abaixo:
Para realizar o procedimento, o torcedor deverá:
1. Acessar o histórico de compras no site mengo.com.br; 2. Informar o nome do portador do ingresso; 3. Realizar as etapas sinalizadas e efetuar a compra no valor de R$0,00.
A presença de público no estádio está restrita às pessoas que apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante) - exceto menores de 18 anos, que não precisam de comprovante vacinal.
Os torcedores que comprarem ingressos pela internet deverão realizar a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca listados abaixo. Já os sócios-torcedores do Nação com cartão-ingresso ativo deverão realizar o acesso com o respectivo cartão.
COMPRA E TROCA DE INGRESSOS
Para compra e retirada dos ingressos, o titular da compra (comprador ou dono do login) deverá apresentar os seguintes documentos: - Voucher impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet); - Documento oficial e original de identificação com foto e CPF; - Documento que comprove o benefício para compra de ingresso de meia-entrada (se houver); - Maiores de 18 anos deverão apresentar o comprovante físico ou digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).
Reforçamos que não haverá retirada de ingressos por terceiros. Somente o titular da compra poderá realizar a retirada dos ingressos.
Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá fazer a retirada de todos os ingressos no mesmo momento e será obrigatório levar os comprovantes de vacinação impressos de todos os demais portadores contidos no voucher, além de todos os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).
IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.
Para conferir todos os pontos de troca disponíveis, informações sobre gratuidades e meia-entrada, clique aqui ou acesse a descrição da partida no site mengo.com.br.
Fique atento, pois alterações podem ocorrer de acordo com a organização do evento e das autoridades competentes.
Crédito: TorcidadoFlamengonoMaracanã(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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