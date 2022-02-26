Flamengo x Resende: prováveis times, desfalques e onde assistir

Depois de bater o Botafogo na casa alvinegra, o Flamengo volta ao Estádio Nilton Santos neste domingo, quando, a partir das 16h, enfrenta o Resende, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. À espera de um bom público em pleno feriado de Carnaval, o Rubro-Negro será o mandante da partida, cujos ingressos custarão de R$ 20 a R$ 70 (saiba como comprar aqui).
Ao seu estilo, Paulo Sousa tende a poupar jogadores que atuaram no clássico recente e seguir rodando o elenco. Com dores no joelho, Gustavo Henrique segue como baixa, assim como Rodrigo Caio, no DM. Thiago Maia é dúvida, mas dificilmente terá condições de jogo.
FICHA TÉCNICAFlamengo x Resende - 9ª rodada do CariocaData e horário: 27/02/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota CorreiaOnde assistir: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+ e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Diego Alves (Hugo), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Léo Pereira); Rodinei (Isla), Andreas Pereira, Gomes e Everton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique (Marinho) e Gabigol (Pedro).
Suspensos: -Pendurados: Marinho, Andreas Pereira, Willian Arão, Gabigol, Cleiton, Igor Jesus e Léo Pereira.Fora: Gustavo Henrique, Thiago Maia (dúvida) e Rodrigo Caio.
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson Luis, Juninho, Joanderson, Heitor, Alan Cardoso, Khevin, João Felipe, Brendon, Emanuel Biancucchi, Igor Bolt e Raphael Macena.
Suspensos: -Pendurados: João Felipe, Jefferson Luis e Emanuel Biancucchi.