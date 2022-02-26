futebol

Flamengo x Resende: prováveis times, desfalques e onde assistir

Duelo será realizado às 16h deste domingo de Carnaval, no Estádio Nilton Santos...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 16:49

LanceNet

Depois de bater o Botafogo na casa alvinegra, o Flamengo volta ao Estádio Nilton Santos neste domingo, quando, a partir das 16h, enfrenta o Resende, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. À espera de um bom público em pleno feriado de Carnaval, o Rubro-Negro será o mandante da partida, cujos ingressos custarão de R$ 20 a R$ 70 (saiba como comprar aqui).
Ao seu estilo, Paulo Sousa tende a poupar jogadores que atuaram no clássico recente e seguir rodando o elenco. Com dores no joelho, Gustavo Henrique segue como baixa, assim como Rodrigo Caio, no DM. Thiago Maia é dúvida, mas dificilmente terá condições de jogo.
FICHA TÉCNICAFlamengo x Resende - 9ª rodada do CariocaData e horário: 27/02/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota CorreiaOnde assistir: Record TV, Cariocão Play, Fla TV+ e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Diego Alves (Hugo), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Léo Pereira); Rodinei (Isla), Andreas Pereira, Gomes e Everton Ribeiro; Vitinho, Bruno Henrique (Marinho) e Gabigol (Pedro).
Suspensos: -​Pendurados: Marinho, Andreas Pereira, Willian Arão, Gabigol, Cleiton, Igor Jesus e Léo Pereira.​Fora: Gustavo Henrique, Thiago Maia (dúvida) e Rodrigo Caio.
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson Luis, Juninho, Joanderson, Heitor, Alan Cardoso, Khevin, João Felipe, Brendon, Emanuel Biancucchi, Igor Bolt e Raphael Macena.
Suspensos: -​Pendurados: João Felipe, Jefferson Luis e Emanuel Biancucchi.
Crédito: Carioca: Flamengo enfrenta o Resende neste domingo

Tópicos Relacionados

flamengo
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

