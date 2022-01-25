Flamengo x Portuguesa: saiba a rua de acesso para cada torcida assistir ao jogo no Estádio Luso-Brasileiro

Em tempo: nesta semana, a reportagem do LANCE! visitou o estádio, detalhou as melhorias que foram feitas tanto pelo Flamengo quanto pela Portuguesa e conversou com o presidente da Lusa, Marcelo Barros (clique aqui e confira).
Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 17:21
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