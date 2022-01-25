Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo x Portuguesa: prováveis times, desfalques e onde assistir

Estreia do Rubro-Negro será diante da Lusinha, nesta quarta-feira, às 21h35...
LanceNet

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 18:50

Comandado por Fabio Matias e formado por jovens da base, o Flamengo estreará contra a Portuguesa nesta quarta-feira, às 21h35, pela primeira rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O confronto será realizado no Estádio Luso-Brasileiro, casa da Lusinha, mas que terá o clube da Gávea como mandante (com até 3.500 torcedores rubro-negros). > GALERIA: veja imagens do Luso-Brasileiro, casa do Flamengo no Carioca
Da molecada de Matias, Ramon e Gomes não estarão disponíveis - o primeiro por lesão muscular e o segundo, por ter testado positivo para Covid-19. Vale lembrar que o grupo principal, do técnico Paulo Sousa, só deve jogar o Estadual a partir da quarta rodada.
FICHA TÉCNICAFLAMENGO X PORTUGUESAData e hora: 26 de janeiro de 2022, às 21h35 (de Brasília)Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Thiago Henrique Corrêa e Carlos Henrique de Lima FilhoOnde assistir: Record TV, Cariocão Play, FlaTV+, Flow Sport Club, Ronaldo TV e canal do Casimiro (Twitch)
FLAMENGO (Técnico: Fabio Matias)​Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri; Thiaguinho, Lázaro e André.
Desfalques: Ramon (lesionado), Filipe Luís (Covid-19), Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol (convocados na Data Fifa).Suspensos: -Pendurados: -
> Veja a tabela do Cariocão
PORTUGUESA (Técnico: Marcus Paulo Grippi)Fernando Caixeta; Joazi, Leandro Amaro, Suéliton e Leonan; Sidney, Victor Paraíba, Watson e João Paulo; Maikinho e Raphael Carioca.
Desfalques: João Paulo (transição)Suspensos: -Pendurados: -
Crédito: OFlamengovaiembuscadoinéditotetra(ArteLANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados