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Flamengo x Olimpia: Governo do DF prepara novo decreto e flexibiliza protocolo para público nos estádios

Decreto será válido para todos eventos esportivos profissionais no Distrito Federal. Palco da partida das quartas da Libertadores, Mané Garrincha poderá receber 30% do público...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 18:15
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta segunda-feira, a flexibilização das medidas para a presença de público nos eventos esportivos no Distrito Federal. As alterações foram anunciadas pelo chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, durante entrevista coletiva no mesmo dia que a Conmebol confirmou a mudança de local de Flamengo x Olimpia para o Mané Garrincha.
+ 'Próxima à Brasília', diretoria faz do Mané Garrincha a 'segunda casa' do Flamengo por público e granaO novo decreto será publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Entre as mudanças no protocolo, está a ampliação na capacidade dos estádios: de 25 para 30%. Dessa forma, cerca de 22 mil ingressos poderão ser colocados à venda para a partida do Flamengo, marcada para 18 de agosto e válida pelas quartas de final da Libertadores.
Pelo decreto anterior, a capacidade máxima liberada para o Mané Garrincha era de 18 mil torcedores. No duelo entre Flamengo e Defensa y Justicia, pelas oitavas da Libertadores, cerca de 5.500 pessoas estiveram presentes no estádio.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Outro ponto que sofrerá mudança diz respeito ao período de coleta do exame PCR. Até esta segunda-feira, o teste deve ser feito com 48h de antecedência em relação à realização da partida. A partir de terça-feira, o prazo será de 72h. Antes vetados, menores de idade e grávidas também terão a entrada liberada aos estádios.
A Conmebol confirmou nesta segunda-feira a mudança do local da partida entre Flamengo e Olímpia, na volta das quartas de final da Copa Libertadores, para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo será no dia 18 de agosto, às 19h15. Inicialmente, o confronto estava marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro. A ida, no Paraguai, será no próximo dia 11 de agosto, às 19h15.

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