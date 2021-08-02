Flamengo x Olimpia: Governo do DF prepara novo decreto e flexibiliza protocolo para público nos estádios

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta segunda-feira, a flexibilização das medidas para a presença de público nos eventos esportivos no Distrito Federal. As alterações foram anunciadas pelo chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, durante entrevista coletiva no mesmo dia que a Conmebol confirmou a mudança de local de Flamengo x Olimpia para o Mané Garrincha.

+ 'Próxima à Brasília', diretoria faz do Mané Garrincha a 'segunda casa' do Flamengo por público e granaO novo decreto será publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Entre as mudanças no protocolo, está a ampliação na capacidade dos estádios: de 25 para 30%. Dessa forma, cerca de 22 mil ingressos poderão ser colocados à venda para a partida do Flamengo, marcada para 18 de agosto e válida pelas quartas de final da Libertadores.

Pelo decreto anterior, a capacidade máxima liberada para o Mané Garrincha era de 18 mil torcedores. No duelo entre Flamengo e Defensa y Justicia, pelas oitavas da Libertadores, cerca de 5.500 pessoas estiveram presentes no estádio.

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Outro ponto que sofrerá mudança diz respeito ao período de coleta do exame PCR. Até esta segunda-feira, o teste deve ser feito com 48h de antecedência em relação à realização da partida. A partir de terça-feira, o prazo será de 72h. Antes vetados, menores de idade e grávidas também terão a entrada liberada aos estádios.