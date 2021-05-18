Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo x LDU: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Invicto na Libertadores, Rubro-Negro recebe a Liga de Quito nesta quarta-feira, às 21h, e se garante nas oitavas como líder do Grupo G em caso de vitória no Maracanã...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 20:10

LanceNet

Crédito: Arte LANCE!
Com a vaga às oitavas de final encaminhada, o invicto Flamengo chega para o confronto diante da LDU, nesta quarta-feira, às 21h, no Maracanã, sem o peso de vitória a qualquer custo para evitar sufoco na última rodada. A atual, 5ª do Grupo G, aliás, pode sacramentar a classificação antecipada para o mata-mata.O time de Rogério Ceni, que terá um número considerável de desfalques e Rodrigo Caio poupado, necessita apenas de um empate na noite de amanhã para assegurar a vaga matematicamente. Já uma hipotética vitória diante dos equatorianos também o garante como primeiro colocado do grupo. Do outro lado, a Liga de Quito joga a última ficha para se manter vivo no torneio.
Confira mais informações da partida entre Flamengo e LDU:
Data/Hora: 19/05/2021, às 21h (de Brasília)Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Lubin Torrealba e Tulio Moreno (VEN)Onde ver: Fox Sports, Facebook Watch e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Gabriel Batista; Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: Rodrigo Caio (poupado), Diego Alves, César, Renê, Thiago Maia e Michael (lesionados).​Pendurados: Diego e Bruno HenriqueSuspensos: -
LDU (Técnico: Pablo Repetto)Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Luis Caicedo, Moisés Corozo, Ándersson Ordóñez; Ezequiel Piovi, Jordy Alcivar, Christian Cruz, Matiás Zunino, Cristian Martínez Borja e Billy Arce.
Desfalques: -Pendurados: Luis Caicedo e Jordy AlcevarSuspensos: Lucas Piovi
+ Veja a tabela completa da Libertadores e simule os jogos
PALPITES: Na redação do LANCE!, 60% apostam na vitória do Flamengo, 30%, em empate, enquanto o restante, 10%, em triunfo da LDU.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados