Flamengo x Juventude: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Maracanã será palco da partida entre Flamengo e Juventude, nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 19h, o time de Renato Gaúcho busca manter a sequência positiva na "caça" ao líder Atlético-MG, enquanto a equipe de Marquinhos Santos quer voltar a vencer após três rodadas para seguir fora do Z4. O duelo tem transmissão em tempo real do L!.FICHA TÉCNICAFLAMENGO X JUVENTUDE - 26ª RODADA DO BRASILEIROEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 13 de outubro de 2021, às 19h (de Brasília)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)Árbitro de vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!> Veja e simule a tabela do Brasileirão
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Kenedy e Michael; Pedro.
Desfalques: Isla, Everton Ribeiro e Gabigol (convocados), Arrascaeta, David Luiz, Diego Ribas e Bruno Henrique (lesionados).Suspenso: Vitinho.Pendurados: Bruno Henrique e Diego Ribas.JUVENTUDE (Técnico: Marquinhos Santos)Douglas; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Ricardinho, Guilherme Castilho e Wescley (Quintero); Paulinho Boia, Capixaba (Marcos Vinícios) e Ricardo Bueno.
Desfalques: Marcelo Carné e Nico Castillo (lesionados).Suspensos: Dawhan e Jadson.Pendurados: Marcos Vinicios, William Matheus, Wagner, Michel Macedo, Paulo Henrique, Chico, Marcelo Carné e Wescley.