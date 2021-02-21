Flamengo x Internacional: uma 'final' de opostos

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A disputa por pontos corridos, iniciada em 2002, tirou do torcedor as tradicionais finais do Campeonato Brasileiro. O acaso, porém, fez com que Internacional e Flamengo chegassem na 37ª rodada quase empatados na ponta da classificação e se enfrentando diretamente dentro do campo. Neste domingo, líder e vice-líder se encaram no Maracanã, num duelo que vem sendo tratado como uma "final antecipada". Um jogo que pode ser considerado também um encontro de opostos.

Inter e Flamengo têm armas distintas na luta pelo título nacional. E os números nos ajudam a enxergar as diferenças. O Colorado, por exemplo, tem a defesa menos vazada do campeonato, com apenas 33 gols sofridos. É o time que cede finalizações: 123. Os cariocas, por sua vez, foram os que mais tomaram gols entre os sete primeiros colocados até o momento: 45.

Os gaúchos, inclusive, são os líderes de desarmes do Brasileiro. Segundo dados do Footstats, o Internacional roubou 609 bolas em 36 partidas. Patrick, que retorna ao time para a 'decisão' deste domingo, é quem mais desarma na equipe - e o 7º no campeonato -, com 70. Já o Fla aparece apenas na 6º posição no ranking do fundamento, com 575 desarmes. Filipe Luís é o destaque individual, com 74 (4º).O volume menor do time da Gávea, porém, pode ser explicado por outro número: o de posse bola. A equipe tem a 2ª maior média de posse de bola, com 57,8%, ficando atrás apenas do Atlético Mineiro (58,5%). O Inter é apenas o 8º, com 51,4%, e somente o 14º em passes certos (12000).

O Rubro-Negro, por sua vez, tem o melhor ataque do Brasileiro, com 65 gols marcados, e da temporada, 128 em 68 atuações. Gabigol, com 26 tentos, e Pedro, com 23, aparecem entre os principais artilheiros de 2020/2021, assim como Thiago Galhardo, do Internacional, que também já marcou 23 vezes. Os colorados, inclusive, têm o segundo ataque mais produtivo da competição com 60 gols anotados.

O time de Rogério Ceni é também o que mais finaliza certo no Brasileirão. Das 543 tentativas, 241 foram no alvo. Pedro (37), Gabigol (36) e Bruno Henrique (34) aparecem no top 10 da estatística. Arrascaeta é o 13º, com 30. Já no Inter, oitavo que mais arremata certo, o jogo se concentra mais em um jogador. Galhardo, que vinha sendo o centroavante titular do time no início da disputa, aparece em 8º no ranking individual, com 36. Agora, Yuri Alberto, atual 9, já tem a 10ª maior média (1,2/j).

Uma das armas do Flamengo é o cruzamento. A equipe também lidera o fundamento, com 218 levantamentos certeiros para a área em um aproveitamento de 25%. Curiosamente, o 'baixinho' Everton Ribeiro é quem mais marcou gols de cabeça no time: 3. Arrascaeta e Bruno Henrique vêm logo atrás, com dois. O Inter cruza menos (174), mas tem um dos principais cabeceadores: Thiago Galhardo. O artilheiro já estufou as redes cinco vezes desta maneira. Rodrigo Dourado, com três em apenas 17 jogos, também é uma boa opção do Colorado.

Veja mais estatísticas de Flamengo e Internacional:- Dados do Footstats

FLAMENGO NO BRASILEIRO 2020

36 jogos​65 gols pró (1º)45 gols contra (11º)57,8% de posse de bola em média (2º)241 finalizações certas (1º)159 finalizações certas cedidas (8ª)16875 passes certos (2º)218 cruzamentos certos (1º)575 desarmes certos (6º)

INTERNACIONAL NO BRASILEIRO 2020