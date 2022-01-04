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Flamengo x Forte (ES): veja provável escalação dos Garotos do Ninho e onde assistir ao jogo da Copinha

Pela primeira rodada do Grupo 29, o Rubro-Negro, comandado por Fábio Matias, enfrenta o Forte Rio Bananal, do Espírito Santo, nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena Barueri...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 18:10

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 18:10

Os Garotos do Ninho estreiam na Copa SP de Futebol Júnior nesta quarta, às 21h 45, na Arena Barueri, contra o Forte (ES). O Flamengo, que busca o penta da Copinha, faz parte do Grupo 29, que ainda tem Floresta (CE) e Oeste (SP).
A primeira partida do time Sub-20 terá transmissão pelo canal "SporTV". Será a oportunidade da Nação Rubro-Negra matar a saudade de ver o Fla em campo.Na chave formada por quatro equipes, os dois primeiros colocados avançam para a fase de mata-mata da competição. Quem se classificar no Grupo 29, enfrentará o primeiro ou segundo colocado do Grupo 30 - que é composto por Ibrachina (SP), Náutico (PE), Internacional de Limeira (SP) e Serranense (MG).
Com uma série de jogadores do Sub-20 à disposição do grupo profissional para a disputa do Carioca, o técnico Fábio Mátias terá a base da equipe Sub-17 - campeã brasileira e da Copa do Brasil em 2021 - na Copinha, com destaque para Matheus França, Victor Hugo e Petterson, entre outros. Confira a lista aqui!FICHA TÉCNICAFLAMENGO X FORTE (ES)
Data e hora: 5 de janeiro de 2022, às 21h45Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Guilherme Nunes de SantanaAssistentes: Italo de Magno Andrade de Paula e Paulo de Souza AmaralOn​de assistir: SporTV
Provável Flamengo: Bruno Guimarães; Wesley, Kayque Soares, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Lucas André e Matheus França; André (Victor Hugo), Pedro Arthur e Ryan Luka (Petterson). Técnico: Fábio Matias.
Crédito: OsGarotosdoNinhovãoembuscadopentadoFlamengonaCopaSPdeFutebolJúniorFoto:GilvandeSouza/CRF

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