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futebol

Flamengo x Fortaleza: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Duelo no Maracanã, neste sábado (17h), marcará a abertura da oitava rodada do Brasileiro...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 17:30
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
Flamengo e Fortaleza abrem a oitava rodada do Campeonato Brasileiro a partir das 17h deste sábado, em duelo a ser realizado no Maracanã. Enquanto o Rubro-Negro volta ao Rio com seis pontos conquistados em dois jogos fora de casa, o Tricolor, por sua vez, vem de uma derrota no Clássico-Rei (contra o Ceará). O LANCE! acompanhará todos os lances da partida em Tempo Real.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
A distância das equipes, hoje, é de três pontos - o Fla, que terá a volta de Gabigol e Gerson e o desfalque de Diego Alves (com Covid-19), está com 11 e, após bater o Bahia, entrou de vez na briga pelo topo. Mas o time de Rogério Ceni promete ser arrojado no Maracanã, sem priorizar o empate - ao menos é o que a preparação do Leão indica. A ver as emoções que estão reservadas.
Confira mais informações da partida entre Bahia x Flamengo:
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)​Data e horário: 5 de setembro de 2020, às 17H​Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)Árbitro de vídeo: José Cláudio Rocha Filho (SP)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Gerson) e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Pedro Rocha e Gabigol.
Desfalques: Diego Alves, César (infectados com Covid-19), Bruno Henrique e João Lucas (lesionados)Suspensos: -Pendurados: Diego, Gerson e GabigolFORTALEZA (Técnico: Rogério Ceni)​Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; David, Romarinho, Osvaldo e Wellington Paulista
Desfalques: Tinga e Jackson (lesionados) e Yuri César (força de contrato)Suspensos: -Pendurados: Felipe, Bruno Melo, Jackson e Paulão
PALPITES: Na redação do L!, 80% acreditam em vitória do Flamengo e 15%, em empate. O restante, mais 5%, em triunfo do Fortaleza.

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