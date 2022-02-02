Flamengo x Fluminense: veja como comprar ingressos para o clássico do Carioca

O primeiro clássico do Campeonato Carioca está chegando. No próximo domingo, Flamengo e Fluminense se enfrentam no Estádio Nilton Santos, às 16h, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Os dois clubes já iniciaram as vendas de ingressos e a carga é de 50% para cada lado. A presença de público está restrita às pessoas que apresentarem comprovante de vacinação contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única).Pelo lado do Flamengo, o sócio-torcedor do programa Nação, com cartão-ingresso ativo e com as duas doses da vacina poderá utilizar o cartão-ingresso do seu plano como meio de acesso ao jogo. Já o Fluminense conseguiu negociar um desconto de 50% no valor das entradas para seus sócios, independentemente da categoria, mas todos que comprarem pela internet precisarão retirar o ingresso na bilheteria. Não haverá E-ticket ou carteirinha.

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VALORES

Setor Sul-Sócios-torcedores do Flamengo e meia-entrada - R$ 25- Público geral (inteira): R$ 50

Setor Leste Superior-Sócios-torcedores do Flamengo e meia-entrada - R$ 35- Público geral (inteira): R$ 70

Setor Leste Inferior-Sócios-torcedores do Flamengo e meia-entrada - R$ 50- Público geral (inteira): R$ 100

Setor Norte- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 25- Não-Sócios / Inteira - R$ 50

Setor Oeste Superior- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 35- Não-Sócios / Inteira - R$ 70

Setor Oeste Inferior- Sócios do Fluminense e meia-entrada - R$ 50- Não-Sócios / Inteira - R$ 100Horário de abertura e encerramento das vendas online:

Flamengo:- 03/02, 10h – NaçãoJR / Público Geral Online- 04/02, 10h - pontos de venda- 06/02, 13h - Encerramento das vendas

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Fluminense:- Venda on-line para Sócios de todas as categorias – 02/02 (quarta-feira), às 13h- Venda on-line para público geral – 03/02 (quinta-feira), às 10h- Venda nos pontos físicos e retirada de ingressos – 04/02 (sexta-feira), às 10h

Sócios:1- Acesse nense.com.br, na aba Ingressos2- Clique em Compra Agora e selecione a opção SÓCIO FLUMINENSE3- Realize o Cadastro. Caso já tenha cadastro, faça login. Se não lembrar a senha, clique em RECUPERAR SENHA5- Selecionar o Setor6- Clicar em VINCULAR PORTADOR e inserir os dados7- Efetuar o pagamento e concluir a compra.

Não-Sócios:1- Acesse flamengo.superingresso.com.br2- Clique em Comprar Agora e faça login. Caso necessário, realize o cadastro. Caso já tenha cadastro e não lembre a senha, clique em RECUPERAR SENHA3- Selecionar o Setor4- Clicar em VINCULAR PORTADOR e inserir os dados5- Efetuar o pagamento e concluir a compra

IMPORTANTE: De acordo com o protocolo adotado pela equipe mandante, maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única no momento da compra/retirada do ingresso na bilheteria. Menores de 18 anos não precisarão apresentar comprovante de vacinação.

Pontos de compra e retirada de ingressos do Flamengo:

- Maracanã - bilheteria 2Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

- Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 06/02/2022 – Horário de 10h00 às 13h00.

Gávea - Bilheteria externaPraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 06/02/2022 – Horário de 10h00 às 13h00.

- Espaço Rubro-Negro (Gávea) – Exclusivo para sócio-torcedorAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 06/02/2022 – Horário de 10h00 às 13h00.

- Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso = Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

- Nação Rubro-Negra (Downtown)Avenida das Américas nº500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro - RJ.Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

- Espaço Rubro-Negro (Centro)Rua da Quitanda, nº87, Rio de Janeiro – RJ.Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

- Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)Av. Abílio Augusto Távora, 1111, 1º piso - Luz, Nova Iguaçu - RJDia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

- Espaço Rubro-Negro Madureira (Shopping Madureira)Estrada do Portela, nº222, 3º piso – Madureira, Rio de Janeiro - RJ.Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

- Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói – RJ.Dia 04/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.Dia 05/02/2022 – Horário de 10h00 às 17h00.

Pontos de venda e retirada dos ingressos do Fluminense:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h- Dia 06/02 (domingo), das 10h às 13h

Maracanã – Bilheteria 1- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua 15 de Novembro, 8, Loja 369)- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Loja 815)- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h

Shopping Caxias – Loja Oficial Fluminense FC (Rodovia Washington Luiz, 2895, Loja 202 D)- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h

Madureira Shopping - Loja Oficial Fluminense FC (Estr. do Portela, 222, Loja 366)- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Dias 04 e 05/02 (sexta e sábado), das 10h às 17h

APENAS RETIRADA NO DIA DO JOGO:

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)- Dia 06/02 (domingo), das 10h até o final do primeiro tempo

Veja os documentos necessários para efetuar a compra e a retirada de ingressos nas bilheterias:

- Voucher gerado no momento da compra, impresso, preenchido e assinado (apenas para troca de ingressos comprados pela internet)- Documento de identificação original e com foto e CPF- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada)- Comprovante de vacinação com as duas doses (ou dose única) da vacina contra Covid-19

IMPORTANTE: A retirada de ingressos deverá ser realizada pelo titular do cadastro que realizou a compra.