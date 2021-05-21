Flamengo x Fluminense: prováveis times, onde ver e palpites

Flamengo e Fluminense decidem o título do Campeonato Carioca na noite deste sábado (22), no Maracanã Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

É hora de definir o campeão do Campeonato Carioca de 2021! Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo da final, Flamengo e Fluminense voltam a enfrentar neste sábado com a situação em aberto. A segunda partida da decisão será às 21h05 (de Brasília), no Maracanã.

Atual campeão e em busca do Hexa-Tri, o Flamengo chega ao duelo decisivo após garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores na última quarta-feira. O empate por 2 a 2 com a LDU, no entanto, intensificou a pressão da torcida em cima de Rogério Ceni e da defesa, que acumula números ruins no início da temporada. Poupado no meio de semana, Rodrigo Caio volta a ficar à disposição do treinador.

O Fluminense, por outro lado, perdeu para o Junior Barranquilla na terça-feira, interrompeu a série de 11 jogos de invencibilidade e não conseguiu carimbar a vaga no mata-mata da Libertadores. Assim, o Tricolor chega ao Fla-Flu com um olho também na partida decisiva contra o River Plate, na próxima terça-feira, na Argentina. Mesmo assim, diante da possibilidade real de conquistar um título sobre o rival, Roger Machado usará força máxima na final deste sábado.Confira a ficha técnica de Flamengo x Fluminense:

FICHA TÉCNICA: FLAMENGO X FLUMINENSE