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Final do Carioca

Flamengo x Fluminense: prováveis times, onde ver e palpites

Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, equipes voltam a se enfrentar neste sábado, no Maracanã, para definir o campeão do Campeonato Carioca 2021

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 20:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 20:05
Flamengo e Fluminense decidem o título do Campeonato Carioca na noite deste sábado (22), no Maracanã Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
É hora de definir o campeão do Campeonato Carioca de 2021! Após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo da final, Flamengo e Fluminense voltam a enfrentar neste sábado com a situação em aberto. A segunda partida da decisão será às 21h05 (de Brasília), no Maracanã.
Atual campeão e em busca do Hexa-Tri, o Flamengo chega ao duelo decisivo após garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores na última quarta-feira. O empate por 2 a 2 com a LDU, no entanto, intensificou a pressão da torcida em cima de Rogério Ceni e da defesa, que acumula números ruins no início da temporada. Poupado no meio de semana, Rodrigo Caio volta a ficar à disposição do treinador.
O Fluminense, por outro lado, perdeu para o Junior Barranquilla na terça-feira, interrompeu a série de 11 jogos de invencibilidade e não conseguiu carimbar a vaga no mata-mata da Libertadores. Assim, o Tricolor chega ao Fla-Flu com um olho também na partida decisiva contra o River Plate, na próxima terça-feira, na Argentina. Mesmo assim, diante da possibilidade real de conquistar um título sobre o rival, Roger Machado usará força máxima na final deste sábado.Confira a ficha técnica de Flamengo x Fluminense:

FICHA TÉCNICA: FLAMENGO X FLUMINENSE

  • Data e hora: 22/05/2021, às 21h05
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo 

  • Onde assistir: Record e canais de pay-per-view 

  • FLAMENGO: Gabriel Batista; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni 
  • FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yago Felipe, Martinelli e Cazares (Nenê); Luiz Henrique, Fred e Kayky. Técnico: Roger Machado 

  • PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% apostam no título do Flamengo, enquanto 30% acham que o Fluminense será o campeão.

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