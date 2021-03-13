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futebol

Flamengo x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Primeiro clássico carioca da temporada 2021 também passará a ser numerado: Fla-Flu 431. Bola rola às 18h deste domingo, no Maracanã, pela Taça Guanabara...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 16:05

LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2021 às 16:05
Crédito: Maarcelo Cortes / Flamengo - Mailson Santana/ Fluminense F.C
O primeiro clássico carioca da temporada será realizado neste domingo, entre Flamengo e Fluminense, a partir das 18h, no Maracanã e pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O duelo também passará a ser numerado, com o histórico da rivalidade oficializado, após ação conjunta entre os clubes. E o Fla-Flu 431 trará um embate de rivais em situações opostas.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Ambos estão recheados de garotos da base neste início do Carioca, mas o Flamengo, que tem um Michael sedento para mostrar o seu valor, conseguiu somar seis dos seis pontos possíveis, até aqui. O Fluminense, por sua vez, perdeu ambos os dois jogos realizados. Para buscar a reviravolta, o estreante Roger Machado comandará um time cujo protagonista é Paulo Henrique Ganso.
Confira mais informações da partida entre Flamengo e Fluminense:
CAMPEONATO CARIOCA - TAÇA GUANABARAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 14 de março de 2021, às 18h (de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAuxiliares: Rafael Gomes Rosa e Marcio Moreira Queiroz
Onde assistir: FlaTV+, FluTV, PPV do Cariocão e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Hugo Moura e Pepê; Thiaguinho, Michael e Rodrigo Muniz.
Suspenso: -Pendurados: -Lesionados: Bruno Viana e Thiago Maia
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista.
Suspenso: -Pendurados: -Lesionados: Luan Freitas e Miguel
PALPITES: Na redação do L!, 40% acreditam em empate. Em vitória do Flamengo, 30%, o mesmo percentual dos que apostam na do Fluminense.

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