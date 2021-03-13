Flamengo x Fluminense: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Maarcelo Cortes / Flamengo - Mailson Santana/ Fluminense F.C

O primeiro clássico carioca da temporada será realizado neste domingo, entre Flamengo e Fluminense, a partir das 18h, no Maracanã e pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O duelo também passará a ser numerado, com o histórico da rivalidade oficializado, após ação conjunta entre os clubes. E o Fla-Flu 431 trará um embate de rivais em situações opostas.

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Ambos estão recheados de garotos da base neste início do Carioca, mas o Flamengo, que tem um Michael sedento para mostrar o seu valor, conseguiu somar seis dos seis pontos possíveis, até aqui. O Fluminense, por sua vez, perdeu ambos os dois jogos realizados. Para buscar a reviravolta, o estreante Roger Machado comandará um time cujo protagonista é Paulo Henrique Ganso.

Confira mais informações da partida entre Flamengo e Fluminense:

CAMPEONATO CARIOCA - TAÇA GUANABARAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 14 de março de 2021, às 18h (de Brasília)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAuxiliares: Rafael Gomes Rosa e Marcio Moreira Queiroz

Onde assistir: FlaTV+, FluTV, PPV do Cariocão e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Hugo Moura e Pepê; Thiaguinho, Michael e Rodrigo Muniz.

Suspenso: -Pendurados: -Lesionados: Bruno Viana e Thiago Maia

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista.

Suspenso: -Pendurados: -Lesionados: Luan Freitas e Miguel