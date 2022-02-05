Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir

Neste domingo, às 16h no Estádio Nilton Santos, equipes de Paulo Sousa e Abel Braga se enfrentam no primeiro clássico da temporada...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 17:00
Chegou a hora do primeiro clássico de 2022 para Flamengo e Fluminense. Às 16h deste domingo, a bola rola no Estádio Nilton Santos para as equipes de Paulo Sousa e Abel Braga, respectivamente, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Você acompanha o jogo na transmissão no tempo real do LANCE!.O Flamengo chega ao clássico invicto, com sete pontos em três rodadas do Campeonato Carioca. Depois de dois jogos com os garotos da base, Paulo Sousa comandou os titulares na vitória sobre o Boavista. A escalação, porém, segue aberta, já que o português ainda roda o elenco para definir os titulares.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWJá o Fluminense está pressionado. Depois de perder para o Bangu na estreia, o Tricolor se recuperou com duas vitórias, mas o técnico Abel Braga saiu vaiado novamente do Luso-Brasileiro diante do Audax, quando atuou com os reservas. Os titulares retornam, mas o Flu pode ter mudanças para o clássico.FICHA TÉCNICAFLAMENGO X FLUMINENSE
Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 6 de fevereiro de 2022, às 16hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Netto Corrêa FarinhaVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde assistir: Record, Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo Souza; Gustavo Henrique, David Luiz (Noga) e Cleiton (Filipe Luís); Matheuzinho (Isla), João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Arrascaeta (Vitinho), Marinho (Bruno Henrique) e Pedro (Gabigol).
Desfalques: Rodrigo Caio (recuperação da cirurgia no joelho direito) e Diego Alves (dores no joelho esquerdo)Pendurados: NinguémSuspensos: NinguémFLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe (Nathan) e Cristiano; Willian, Luiz Henrique e Fred.
Desfalques: John Kennedy (cirurgia no pé direito) e Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém
Crédito: Flamengo,dePedro,eFluminense,deLuizHenrique,seenfrentamnestedomingo,noNiltonSantos(ArteLance!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados