Flamengo x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir

Chegou a hora do primeiro clássico de 2022 para Flamengo e Fluminense. Às 16h deste domingo, a bola rola no Estádio Nilton Santos para as equipes de Paulo Sousa e Abel Braga, respectivamente, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Você acompanha o jogo na transmissão no tempo real do LANCE!.O Flamengo chega ao clássico invicto, com sete pontos em três rodadas do Campeonato Carioca. Depois de dois jogos com os garotos da base, Paulo Sousa comandou os titulares na vitória sobre o Boavista. A escalação, porém, segue aberta, já que o português ainda roda o elenco para definir os titulares.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWJá o Fluminense está pressionado. Depois de perder para o Bangu na estreia, o Tricolor se recuperou com duas vitórias, mas o técnico Abel Braga saiu vaiado novamente do Luso-Brasileiro diante do Audax, quando atuou com os reservas. Os titulares retornam, mas o Flu pode ter mudanças para o clássico.FICHA TÉCNICAFLAMENGO X FLUMINENSE