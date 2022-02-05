Flamengo x Fluminense: prováveis times, desfalques e onde assistir

Chegou a hora do primeiro clássico de 2022 para Flamengo e Fluminense. Às 16h deste domingo, a bola rola no Estádio Nilton Santos para as equipes de Paulo Sousa e Abel Braga, respectivamente, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Você acompanha o jogo na transmissão no tempo real do LANCE!.O Flamengo chega ao clássico invicto, com sete pontos em três rodadas do Campeonato Carioca. Depois de dois jogos com os garotos da base, Paulo Sousa comandou os titulares na vitória sobre o Boavista. A escalação, porém, segue aberta, já que o português ainda roda o elenco para definir os titulares.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWJá o Fluminense está pressionado. Depois de perder para o Bangu na estreia, o Tricolor se recuperou com duas vitórias, mas o técnico Abel Braga saiu vaiado novamente do Luso-Brasileiro diante do Audax, quando atuou com os reservas. Os titulares retornam, mas o Flu pode ter mudanças para o clássico.FICHA TÉCNICAFLAMENGO X FLUMINENSE
Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 6 de fevereiro de 2022, às 16hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Netto Corrêa FarinhaVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde assistir: Record, Cariocão Play e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo Souza; Gustavo Henrique, David Luiz (Noga) e Cleiton (Filipe Luís); Matheuzinho (Isla), João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro; Arrascaeta (Vitinho), Marinho (Bruno Henrique) e Pedro (Gabigol).
Desfalques: Rodrigo Caio (recuperação da cirurgia no joelho direito) e Diego Alves (dores no joelho esquerdo)Pendurados: NinguémSuspensos: NinguémFLUMINENSE (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo e David Braz; Samuel Xavier, André, Yago Felipe (Nathan) e Cristiano; Willian, Luiz Henrique e Fred.
Desfalques: John Kennedy (cirurgia no pé direito) e Luan Freitas (cirurgia no joelho)Pendurados: NinguémSuspensos: Ninguém