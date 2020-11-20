Flamengo x Coritiba; prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Neste sábado, às 19h, a bola rola no Estádio do Maracanã para Flamengo e Coritiba pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo, que poderá mexer com as duas pontas da tabela, pode ajudar aos dois times encerrarem sequências ruins dentro do campeonato, e terá transmissão em tempo real no site do L!.O Flamengo já não vence há quatro rodadas no Brasileirão - a pior sequência na temporada - e caiu para a quarta posição, com 36 pontos. Para este jogo, a lista de desfalques para Rogério Ceni segue extensa - confira os nomes abaixo.

O Coritiba, por sua vez, tem três derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas e está na zona de rebaixamento: 18º lugar com 20 pontos. Recuperado da Covid-19, o técnico Rodrigo Santana volta a comandar no time no Maracanã.> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA COMPLETA DO BRASILEIRÃO!Confira mais informações da partida entre Flamengo x Coritiba:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 21 de novembro de 2020, às 19hÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Marcos Vinícius Gomes (MG)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Renê (Ramon); Willian Arão, Gerson (Daniel Cabral), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Michael (Vitinho) e Bruno Henrique (Lincoln).

Suspensos: Gustavo Henrique e NatanPendurados: Rogério Ceni, Isla, Gerson, Vitinho, João Lucas e Gabriel​Desfalques: Rodrigo Caio, Thiago Maia, Filipe Luís, Diego Ribas, Gabriel Barbosa e PedroCORITIBA (Técnico: Rodrigo Santana)

Wilson; Maílton, Rodolfo Filemon (Nathan Silva), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Galdezani e Mattheus Oliveira e Giovanni Augusto; Neílton e Robson.