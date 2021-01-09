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futebol

Flamengo x Ceará; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Equipes se enfrentam neste domingo, no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

09 jan 2021 às 17:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 17:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Flamengo e Ceará, que não vencem há duas rodadas, entram em campo neste domingo, às 16h, a fim de iniciar uma sequência positiva na reta final do torneio. Pela 29ª rodada, o Rubro-Negro precisa da vitória para seguir na disputa pelo título, enquanto o Vozão, já distante do Z4, mira voos mais altos.
A bola rola às 16h, no Maracanã, com transmissão em Tempo Real do LANCE!.Com 49 pontos, o Flamengo está na quarta posição do Brasileirão, a sete do líder São Paulo. Por sua vez, o Ceará, com 36, é o 11º colocado da tabela.
> Confira a classificação completa e simule as próximas rodadas do Brasileirão!Confira mais informações da partida entre Flamengo e Ceará:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data-hora: 10 de janeiro, às 16h (de Brasília)Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)
Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
Lesionados: Thiago Maia e Diego AlvesSuspensos: NinguémPendurados: Bruno Henrique, Renê, João Gomes, Rogério Ceni, Gerson, João Lucas e Gabriel BarbosaCEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)
Richard; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Charles e Vina; Fernando Sobral, Léo Chú e Cléber.
Lesionados: NinguémSuspensos: Samuel XavierPendurados: Bruno Pacheco, Charles, Lima, Wescley, Vitor Jacaré e Fernando PrassPALPITES: Na redação do LANCE!, 75% dos votos foram na vitória do Flamengo, enquanto 25% foram no triunfo do Ceará no Maracanã.

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