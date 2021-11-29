Flamengo x Ceará: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo válido pelo Brasileirão

Em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Ceará se enfrentam nesta terça, às 20h, no Maracanã. Será o primeiro jogo do Rubro-Negro após o vice da Libertadores e a saída de Renato Gaúcho. Assim, o time da Gávea será comandado por Maurício Souza. Mais de 36 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo, que terá transmissão em tempo real do LANCE!.O Flamengo já tem a classificação para a próxima Libertadores garantida. O Ceará, por sua vez, busca garantir sua vaga na principal competição do continente, e entra na rodada como oitavo colocado. A partida no Maracanã ainda será acompanhada com atenção por outra torcida.