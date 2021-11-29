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Flamengo x Ceará: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo válido pelo Brasileirão

No Maracanã, Rubro-Negro recebe o Vozão nesta terça-feira...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 20:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 20:10
Em jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Ceará se enfrentam nesta terça, às 20h, no Maracanã. Será o primeiro jogo do Rubro-Negro após o vice da Libertadores e a saída de Renato Gaúcho. Assim, o time da Gávea será comandado por Maurício Souza. Mais de 36 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o duelo, que terá transmissão em tempo real do LANCE!.O Flamengo já tem a classificação para a próxima Libertadores garantida. O Ceará, por sua vez, busca garantir sua vaga na principal competição do continente, e entra na rodada como oitavo colocado. A partida no Maracanã ainda será acompanhada com atenção por outra torcida.
Afinal, caso o Rubro-Negro não vença o Vozão, o Atlético-MG confirmará matematicamente e será campeão brasileiro. As chances do Flamengo em conquistar o título são remotas.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Ceará:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 30 de novembro de 2021, às 20hÁrbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)
Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)
Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon (Renê); Thiago Maia (João Gomes), Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi.
Desfalques: Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luís e Willian Arão.Pendurados: Léo Pereira, Bruno Viana, Rodinei, Matheuzinho, Renê, Everton Ribeiro e Kenedy.Suspensos: Ninguém.CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)
João Ricardo, Igor, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Jorginho; Mendoza, Lima e Jael.
Desfalques: Vina.Pendurados: Pedro Naressi, Fernando Sobral, William Oliveira, Erick, Kelvyn, Saulo Mineiro e Richard.Suspensos: Ninguém
Crédito: Noprimeiroturno,FlamengoeCearáempataramem1a1noCastelão(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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