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Flamengo x Ceará: apoio ao elenco e xingamentos a Landim e Renato dão o tom da arquibancada antes do jogo

Rubro-Negro recebe a equipe cearense às 20h desta terça-feira, no Maracanã...
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Publicado em 

30 nov 2021 às 19:56

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 19:56

Cerca de 40 mil torcedores do Flamengo foram ao Maracanã para assistir ao confronto contra o Ceará, pela 36ª rodada do Brasileiro, marcado para as 20h desta terça-feira. Apenas três dias se passaram após o vice-campeonato da Libertadores, e houve um misto de manifestações antes de a bola rolar. Quando os jogadores subiram para o aquecimento no gramado, cerca de 30 minutos anteriores ao apito inicial, foram aplaudidos de pé pela torcida. O hino foi cantado, músicas de apoio, mas, em seguida, uma parte entoou o tradicional protesto "time sem vergonha", abafado pouco depois, e puxou o "Não é mole, não! Jogar no Mengo tem que ter disposição".
Além disso, Renato Gaúcho, demitido na última segunda-feira, e o presidente Rodolfo Landim, que concorre à reeleição a mandatário neste dia 4, foram sonoramente xingados por uma ala das arquibancadas. O vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, também foi hostilizado.
Já na hora da escalação, alguns atletas foram vaiados, como Diego Alves, Léo Pereira e Everton Ribeiro. Andreas dividiu reações.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Ao todo, 54.098 ingressos foram colocados à venda. O LANCE! transmite o confronto em Tempo Real (acompanhe aqui).
Crédito: TorcidadoFlamengocompareceembomnúmeroaoMaracanã(Foto:GilvanSouza/Flamengo

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