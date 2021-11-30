Flamengo x Ceará: apoio ao elenco e xingamentos a Landim e Renato dão o tom da arquibancada antes do jogo

Cerca de 40 mil torcedores do Flamengo foram ao Maracanã para assistir ao confronto contra o Ceará, pela 36ª rodada do Brasileiro, marcado para as 20h desta terça-feira. Apenas três dias se passaram após o vice-campeonato da Libertadores, e houve um misto de manifestações antes de a bola rolar. Quando os jogadores subiram para o aquecimento no gramado, cerca de 30 minutos anteriores ao apito inicial, foram aplaudidos de pé pela torcida. O hino foi cantado, músicas de apoio, mas, em seguida, uma parte entoou o tradicional protesto "time sem vergonha", abafado pouco depois, e puxou o "Não é mole, não! Jogar no Mengo tem que ter disposição".