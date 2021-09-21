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futebol

Flamengo x Barcelona-EQU: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Com a presença de público, as equipes se enfrentam no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Libertadores
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LanceNet

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Publicado em 

21 set 2021 às 18:13

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:13

Crédito: AFP
Nesta quarta-feira, às 21:30h, Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro vai contar com o apoio de sua torcida que poderá estar presente dentro do estádio.
+ Como chega o Barcelona-EQU para a semifinal da Libertadores contra o Flamengo no MaracanãO Flamengo terá duas baixas importantes para a partida. O meia Arrascaeta e o lateral Filipe Luís seguem em tratamento de suas lesões e ficarão de fora da equipe. Apesar dos desfalques, o técnico Renato Gaúcho vai poder contar com o retorno de Diego, que volta após ficar três partidas fora devido a uma lesão na panturrilha direita.
+ Flamengo x Barcelona-EQU: o que o torcedor precisa saber para assistir ao jogo no Maracanã
O Barcelona de Guayaquil chega para o confronto em uma fase que não é a das melhores. Após eliminar o Fluminense, nas quartas da competição, a equipe não conseguiu garantir bons resultados. Em três partidas, venceu apenas uma e perdeu as outras duas. FICHA TÉCNICAFlamengo x Barcelona de Guayaquil
Data e hoário: 22/09/2021, às 21:30h (de Brasília)Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Andres Cunha (URU)Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Martín Soppi (URU)VAR: Leodan González (URU)Onde assistir: Fox Sports, Star+ e tempo real pelo LANCE!
PROVÁVEIS TIMES
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Andreas Pereira; Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: Arrascaeta e Filipe Luís (lesionados).
BARCELONA DE GUAYAQUIL (Técnico: Fabián Bustos)Burrai; Castillo, León, Riveros e Pineida; Piñatares, Molina, Martinez, Preciado; Diaz, Mastriani.
Desfalques: Hoyos e Pedro Velasco (lesionados).

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