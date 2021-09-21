Flamengo x Barcelona-EQU: o que o torcedor precisa saber para assistir ao jogo no Maracanã

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Na noite desta quarta-feira, Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam no Maracanã, às 21h30, em partida válida pela fase semifinal da Libertadores. Como o jogo contará com a presença de torcedores no estádio, o LANCE! traz abaixo os protocolos e as exigências feitas para quem for comparecer ao local.> ATUAÇÕES: Diego Alves defende pênalti e recebe a maior nota do FlamengoINGRESSO

Inicialmente, vale frisar que podem ir ao jogo pessoas vacinadas com a primeira dose, segunda dose ou dose única para a Covid-19, de acordo com o calendário do município do Rio de Janeiro.

No momento da retirada do ingresso, após a apresentação de todos os documentos comprobatórios, o torcedor receberá o ingresso e deverá colocar uma pulseira, que não pode ser retirada até o fim da partida. Essa retirada de ingressos físicos e pulseiras de acesso, inclusive, só pode ser feita pelo portador vinculado ao ingresso.

As vendas começaram no dia 17 para "Nação Jr." e público geral, enquanto as vendas online se encerram nesta quarta-feira, às 17h30. Clique aqui e compre seu ingresso!GRATUIDADE

Os ingressos de gratuidade para a torcida do Flamengo valem apenas para os setores Norte e Sul do Maracanã. Crianças menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e o acompanhante tem direito à gratuidade.

Será necessário apresentar a carteira de imunização contra a Covid-19, correspondente à primeira dose da vacina, à segunda dose ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, de acordo com o calendário vacinal da cidade do Rio de Janeiro.

Ademais, também é preciso apresentar o exame antígeno com resultado negativo - isto é, não reagente - realizado em um dos laboratórios credenciados entre 17h30 do dia 20 de setembro e 16h do dia 22 de setembro. Fora isso, devem ser apresentados documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais.

É importante ressaltar que a retirada das gratuidades previstas por lei para PCD (pessoas com deficiência), menores de 12 anos e maiores de 65 anos para o jogo começará nesta terça-feira, às 9h, nas bilheterias da Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa (até as 19h) e, também, na Bilheteria 4 do Maracanã das 9h às 20h.

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Conforme informou o Flamengo, o torcedor que for acompanhar o jogo no Maracanã deverá levar a seguinte documentação para a retirada do ingresso (com apresentação do documento original e cópia):

- Voucher impresso, preenchido e assinado;

- Documento oficial e original de identificação com foto;

- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver);

- Caderneta de vacinação de acordo com o cronograma por faixa etária instituído pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, indicado abaixo:*50 anos ou mais: apresentar comprovante da segunda dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante)*Até 49 anos: apresentar comprovante da primeira dose (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).

- Exame Antígeno com resultado negativo (não reagente) realizado em um dos laboratórios credenciados entre 17h30 do dia 20/09/2021, e 16h do dia 22/09/2021. (Clique aqui e veja os pontos de retirada de ingressos).

> Renato vê méritos do Grêmio em vitória e explica saída de Everton RibeiroLABORATÓRIOS CREDENCIADOS

Os torcedores que irão ao Maracanã já podem conferir os laboratórios credenciados para a realização do exame de antígeno contra a Covid-19. O Flamengo informou que os testes terão valores especiais para os rubro-negros, com preços a partir de R$ 79,00.

Vale reforçar que, como dito no tópico acima, apenas exames realizados entre às 17h30 desta segunda-feira e às 16h de quarta-feira serão aceitos para retirada do ingresso físico e da pulseira de acesso ao local do confronto. Clique aqui para ver a lista de laboratórios disponíveis e outras informações sobre o processo de realização do exame.

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