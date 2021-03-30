Flamengo x Bangu: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Em situações opostas na tabela, Flamengo e Bangu medem forças nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), em Volta Redonda, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Enquanto o Rubro-Negro é o atual líder com 13 pontos, o clube alvirrubro é o décimo primeiro colocado, com cinco pontos.

+ Confira a tabela completa do Campeonato CariocaApós empatar com o Boavista, o Flamengo tentará reencontrar o caminho das vitórias e terá várias novidades. Uma delas é no banco de reservas, com a presença de Rogério Ceni pela vez no Campeonato Carioca. Além do treinador, outros jogadores considerados titulares foram relacionados e podem estrear na temporada 2021.Confira todos os detalhes da partida entre Flamengo e Bangu:

Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 31 de março de 2021, às 21h (de Brasília)Árbitro: Grazianni Maciel da RochaAssistentes: Michael Correia e Flávio Manoel da Silva

Onde assistir: Cariocão TV, FlaTV+, e Tempo Real do L!FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Lesionados: Pedro, Thiago Maia, Matheuzinho e Rodrigo Caio.Suspensos: Ninguém.Pendurados: Matheuzinho.BANGU (Técnico: Marcelo Marelli)

Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Fandinho (Eduardo Brito) e Dionatan; Marcelo Mattos, Geancarlo, Geovani; Daniel, Alessandro Scheppa e Jean Carlos.

Suspensos: Ninguém.Pendurados: Marcelo Mattos.