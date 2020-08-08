futebol

Flamengo x Atlético-MG: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

No primeiro jogo de Domènec Torrent, Rubro-Negro entra em campo para iniciar a defesa do título do Campeonato Brasileiro, às 16h, diante do Galo, no Maracanã...
LanceNet

08 ago 2020 às 17:05

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 17:05

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
A bola vai voltar a rolar no Brasileirão. Neste domingo, o Flamengo entra em campo para defender o título da competição diante do Atlético-MG, às 16h, no Maracanã, pela 1º rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo de Domènec Torrent no comando da equipe carioca após a saída de Jorge Jesus.
Recuperado do problema no tornozelo, Rafinha voltou a treinar com os companheiros e está em condições de jogo. Com todos os jogadores disponíveis, Dome deve manter a base do time de Jorge Jesus e ir com força máxima para partida.
FICHA TÉCNICA FLAMENGO X ATLÉTICO-MG
Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Data: 09/8/2020, às 16hÁrbitro: Raphael Claus (FIFA), auxiliado por Daniel Paulo Ziolli (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)Onde ver/ouvir: Tempo Real do LANCE!, Premiere, Globo e rádios
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent) Diego Alves; Rafinha (João Lucas), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.
Lesionado:-Suspenso: - Pendurado: -
ATLÉTICO-MG: (Técnico Jorge Sampaoli)Rafael, Mariano (Gabriel), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan; Savarino, Marrony e Keno
Lesionado:Diego TardelliSuspenso: - Pendurado: -

