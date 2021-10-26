Flamengo x Athletico: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Nesta quarta-feira, Flamengo e Athletico-PR se enfrentam no Maracanã, às 21h30, pelo jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. Como o confronto de ida terminou em 2 a 2 - e não há critério do gol marcado fora -, um novo empate leva o duelo para os pênaltis.> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013Pelo lado do Flamengo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Arrascaeta, David Luiz e Pedro. O meia já deu início às atividades com bola no campo, mas segue de fora. O zagueiro, por sua vez, não está inscrito na competição. Já o atacante precisou passar por uma artroscopia para reparo da lesão no menisco medial do joelho direito.

As boas notícias ficam por conta de Bruno Henrique e Gabigol. A dupla treinou normalmente na última segunda-feira e, assim, está à disposição do técnico Renato Gaúcho para o jogo.

Pelo lado do Athletico-PR, o técnico Alberto Valentim terá a volta de Christian, que cumpriu suspensão automática na partida de ida. Entretanto, Bissoli e Pedrinho já defenderam outros clubes na competição - o Cruzeiro e o Vitória, respectivamente. Portanto, ficarão de fora.FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x ATHLETICO-PR

Data e horário: 27/10/2021, às 21h30Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Onde assistir: TV Globo, SporTV e tempo real do LANCE!

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PROVÁVEIS TIMES

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia (Diego), Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.

Suspenso: -Pendurado: -Fora: Arrascaeta e Pedro (se recuperam de lesão) e David Luiz (não está inscrito).

ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Terans, Nikão e Renato Kayzer.