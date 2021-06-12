Flamengo x América-MG: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Flamengo e América-MG se enfrentam neste domingo, no Maracanã (Arte LANCE!

Em momentos opostos, Flamengo e América-MG se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o LANCE! acompanha em Tempo Real.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoO Rubro-Negro chega na partida após duas vitórias consecutivas, sobre Palmeiras e Coritiba, esta última pela Copa do Brasil. A equipe não perde há quase dois meses e vem de uma série de 14 jogos de invencibilidade. As boas notícias para o Flamengo são os retornos de Rodrigo Caio e Gerson, que foram convocados na última data Fifa.

Por outro, a equipe terá uma série de desfalques, começando pelo técnico Rogério Ceni, que ainda cumpre quarentena. Além dele, há os cinco atletas convocados para a Copa América (Isla, Piris, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol) e os problemas de última hora: Pedro e Hugo Souza. O primeiro testou positivo para Covid-19, enquanto o segundo sentiu dores no joelho direito.

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O América-MG, por sua vez, vem de uma sequência negativa. A equipe mineira não vence há seis jogos, desde 9 de maio. Além de perder as duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Coelho foi eliminado na Copa do Brasil para o Criciúma, nos pênaltis, na última quarta-feira.Confira mais informações da partida entre Flamengo e América-MG:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 13 de junho, às 16h (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Helton Nunes (SC)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Mauricio Souza)Diego Alves, Matheuzinho (Rodinei), Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gomes (Michael), Gerson, Vitinho, Bruno Henrique e Muniz.

Desfalques: César, Hugo Souza, Thiago Maia, Isla, Piris, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro.Suspensos: NinguémPendurados: Ninguém

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Marlon); Gustavo , Juninho, Alê; Ademir, Bruno Nazário e Ribamar (Rodolfo).

Lesionados: NinguémSuspensos: NinguémPendurados: Ninguém