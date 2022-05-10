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Flamengo x Altos-PI: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Rubro-Negro, que está cheio de desfalques, venceu o primeiro confronto e pode até empatar que se classifica para as oitavas de final da competição...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 16:00
Flamengo e Altos-PI jogam nesta quarta-feira, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro ganhou por 2 a 1 no primeiro confronto e tem a vantagem do empate. Porém, está pressionado depois de perder o clássico para o Botafogo, pela Série A do Campeonato Brasileiro.+ Confira os confrontos da Copa do Brasil
Os dias na Gávea têm sido turbulentos. Além da repercussão das declarações do ex-técnico, Jorge Jesus, e o resultado na última rodada do Brasileirão, o Flamengo conta com um número alto de jogadores no Departamento Médico. O caso mais recente é do Filipe Luís.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Altos:
FLAMENGO X ALTOS-PIFICHA TÉCNICA​Estádio: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 11 de maio de 2022, às 19h30hÁrbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Daniel Luis Marques (SP)
Onde assistir: Amazon Prime e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)
Hugo Souza; Rodinei, Pablo (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Igor Jesus); Daniel Cabral, Diego (Arrascaeta); Marinho, Lázaro e Gabigol.
Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Santos, Filipe Luís, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Matheus França e Pedro.
ALTOS (Técnico: Francisco Diá)
Marcelo; Júlio Ferrari, Fábio Aguiar, Lucas Souza e Dieyson; Sousa Tibiri, Marconi e Diego Viana; Eliélton, Betinho e Manoel.
Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Del'Amore, Andrey, Netinho, Ray (lesionados).
Crédito: FlamengovenceuaprimeirapartidaetemavantagemdoempatecontraoAltos-PI(Montagem:Lance!

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