Flamengo x Altos-PI: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Flamengo e Altos-PI jogam nesta quarta-feira, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro ganhou por 2 a 1 no primeiro confronto e tem a vantagem do empate. Porém, está pressionado depois de perder o clássico para o Botafogo, pela Série A do Campeonato Brasileiro.+ Confira os confrontos da Copa do Brasil

Os dias na Gávea têm sido turbulentos. Além da repercussão das declarações do ex-técnico, Jorge Jesus, e o resultado na última rodada do Brasileirão, o Flamengo conta com um número alto de jogadores no Departamento Médico. O caso mais recente é do Filipe Luís.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Altos:

FLAMENGO X ALTOS-PIFICHA TÉCNICA​Estádio: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 11 de maio de 2022, às 19h30hÁrbitro: Douglas Marques das Flores (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Onde assistir: Amazon Prime e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)

Hugo Souza; Rodinei, Pablo (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Igor Jesus); Daniel Cabral, Diego (Arrascaeta); Marinho, Lázaro e Gabigol.

Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Santos, Filipe Luís, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Matheus França e Pedro.

ALTOS (Técnico: Francisco Diá)

Marcelo; Júlio Ferrari, Fábio Aguiar, Lucas Souza e Dieyson; Sousa Tibiri, Marconi e Diego Viana; Eliélton, Betinho e Manoel.

Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Del'Amore, Andrey, Netinho, Ray (lesionados).