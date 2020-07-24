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Flamengo voltará a pagar salário integral aos jogadores; funcionários seguem com corte de 25%

A partir de agosto, em folha de pagamento referente a julho, Rubro-Negro encerrá o desconto nos salários dos atletas...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 21:13

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 21:13

Crédito: Paula Reis/Flamengo
Em busca do substituto de Jorge Jesus, o Flamengo encerrou o período de corte salarial de 25% dos atletas do elenco profissional. O acordo estabelecido, ainda durante as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, durou dois meses. Ou seja, o pagamento previsto para o dia 5 de agosto, referente a julho, ocorrerá de forma integral aos jogadores.
A informação inicial é do site do "Globo Esporte". Ela também dá conta que a medida do corte parcial seguirá valendo para os funcionários do clube que recebem acima de R$ 4 mil - ao menos na folha de julho.
A partir do pagamento do próximo mês (agosto), os salários integrais de todos os funcionários do Flamengo devem ser restabelecidos.
É estimado que o Rubro-Negro economizou cerca de R$ 12 milhões com os recentes cortes salariais dos jogadores e funcionários. Cabe lembrar ainda que a iniciativa quanto ao corte no pagamento do elenco partiu do próprio grupo de jogadores, visando evitar novas demissões neste período de crise.

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