Flamengo voltará a pagar salário integral aos jogadores; funcionários seguem com corte de 25%

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Em busca do substituto de Jorge Jesus, o Flamengo encerrou o período de corte salarial de 25% dos atletas do elenco profissional. O acordo estabelecido, ainda durante as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, durou dois meses. Ou seja, o pagamento previsto para o dia 5 de agosto, referente a julho, ocorrerá de forma integral aos jogadores.

A informação inicial é do site do "Globo Esporte". Ela também dá conta que a medida do corte parcial seguirá valendo para os funcionários do clube que recebem acima de R$ 4 mil - ao menos na folha de julho.

A partir do pagamento do próximo mês (agosto), os salários integrais de todos os funcionários do Flamengo devem ser restabelecidos.