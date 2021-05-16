Flamengo volta atrás e entra em acordo com CBF para adiamento de jogos na data Fifa; veja mudanças

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Após ter quatro jogadores convocados para as seleções principal e olímpica, o Flamengo chegou a um consenso com a CBF para o adiamento dos jogos do clube durante a data Fifa. Em reunião na última sexta-feira, Rodolfo Landim, esteve com o presidente da confederação, Rogério Caboclo, na sede da entidade no Rio de Janeiro, e os dois desfizeram qualquer mal-entendido.

+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoAo todo, quatro partidas do Flamengo serão remanejadas. Antes marcadas para 2 e 9 de junho, os confrontos contra o Coritiba, pela terceira fase da Copa do Brasil, serão disputados nos dias 10 e 16 do mesmo mês. Além dessa mudança, os jogos do Flamengo contra Grêmio e Athletico-PR, pelo Brasileirão, também serão remarcados para datas ainda a serem definidas.

Logo após a convocação na última sexta-feira, a CBF havia indicado mudanças no calendário do Flamengo por conta das baixas de Gabigol e Everton Ribeiro (seleção principal), e de Gérson e Pedro (seleção olímpica). No entanto, em um primeiro momento, o clube mostrou-se contra a remarcação de suas partidas.

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- O Flamengo agradece a preocupação, o reconhecimento e as palavras do Branco em relação ao impacto das convocações nos jogos do Flamengo. Dito isso, e para deixar claro, em momento algum o Flamengo solicitou ou irá solicitar o adiamento dos seus jogos - disse o diretor executivo Bruno Spindel, ao site "ge".

Com a seleção principal, Gabigol e Everton Ribeiro disputarão os jogos contra Equador, dia 4, em Porto Alegre, e Paraguai, dia 8, em Assunção, ambos pelas Eliminatórias. Pedro e Gerson, por sua vez, foram chamados para amistosos da seleção olímpica. A data Fifa vai de 31 de maio a 8 de junho.Confira a nota da CBF:​"A CBF informa que, em reunião realizada na última sexta-feira, 14, entre os presidentes da CBF, Rogério Caboclo, e do Flamengo, Rodolfo Landim, o clube aceitou de bom grado a alteração das datas dos jogos da equipe que seriam realizados na próxima Data FIFA:

1 - Coritiba e Flamengo, pela Copa do Brasil, será adiado de 2 para 10 de junho, com o o jogo de volta entre as duas equipes ocorrendo no dia 16 de junho.