Flamengo volta a ser derrotado pelo Goiás e é eliminado da Copa do Brasil Sub-20 nas oitavas

O Flamengo não conseguiu reverter o cenário negativo do jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro, que havia sido derrotado no Rio por 1 a 0, voltou a perder para o Goiás, desta vez em Goiânia, pela volta e por 3 a 0. Vanderley e João Marcos (2) fizeram os gols do Esmeraldino no jogo desta tarde. O Atlético-MG será o rival nas quartas.
O marcador foi inaugurado em uma jogada área, já na casa dos 40 minutos da etapa inicial, com Vanderley. E 1 a 0 foi o placar parcial. No segundo tempo, o Rubro-Negro, que se atirara rumo à virada, saiu na bronca por conta de um lance capital: o segundo gol dos mandantes, cuja bola não teria atravessado toda a linha. O terceiro saiu já na reta final do confronto.
O Flamengo, agora, volta as atenções para o Brasileiro da categoria. Neste domingo, enfrenta o Santos, fora de casa, pela 9ª rodada e em busca de sua quarta vitória seguida na competição.
A equipe que foi a campo nesta quarta, escalada pelo técnico Maurício Souza, foi a seguinte: João Fernando, Richard Rios, Diego, Otavio, Pablo (Ítalo); Pedro Franco (Max), Matheus Alves, Yuri de Oliveira (Ryan Luka); João Pedro (Matheus França), Gabriel Barros (Weverton) e Lázaro (Rhyan Paradela).