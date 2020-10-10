Flamengo volta a São Janu após três anos e Diego é o único remanescente da vitória no último clássico no palco

Já fazem três anos e três meses que Vasco e Flamengo se enfrentaram pela última vez em São Januário. Com o Clássico dos Milhões deste sábado, pelo Brasileirão, a contagem chegará ao fim e o Rubro-Negro entrará em campo apenas com um remanescente da última vez que foi ao estádio - e venceu o rival por 1 a 0: trata-se de Diego, que será o capitão rubro-negro nesta tarde.Em 8 de julho de 2017, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, com gol do atacante Everton. Naquela partida, pela 12ª rodada do Brasileiro, o técnico Zé Ricardo mandou a campo o seguinte time: Thiago; Rodinei, Rafael Vaz, Rhodolfo e Trauco; Márcio Aráujo, Cuéllar e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Guerrero.