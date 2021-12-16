Flamengo vive dia de posse de Landim, o que falta para dirigentes irem à Europa por treinador

Jorge Jesus e Vitor Pereira (do Fenerbahçe-TUR) são outros portugueses no radar, mas o primeiro já indicou que não deixa o Benfica por conta própria e foi procurado até pelo Rubro-Negro, internamente, considerar uma "obrigação" a consulta pelo histórico de êxito recente. O segundo, por sua vez, não tem o interesse de trabalhar no Brasil, atualmente.
É possível que Braz e Spindel cheguem a Portugal com outros nomes em mente, mas Carvalhal, até por já ter externado que aceitaria o convite do Flamengo, é o norte. A multa de 10 milhões de euros será negociada pessoalmente, e os representantes rubro-negros creem que há negócio com o Braga entre 2,5 milhões e 4 milhões de euros - a ótima relação com Bruno Macedo, que agencia Carvalhal e Jesus, tende a facilitar.
O objetivo do Flamengo é contratar um técnico até o início de janeiro. Cabe lembrar que no dia 10, o elenco se reapresentará no Ninho do Urubu para a temporada 2022.