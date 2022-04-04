Flamengo viaja para o Peru sob protestos da torcida durante o caminho até o aeroporto

Clima tenso antes da estreia na Libertadores. Um dia após ser vice-campeão carioca, o Flamengo já virou a chave para a disputa do maior torneio do continente. Na noite deste domingo (3), a delegação rubro-negra seguiu viagem rumo ao Peru para o jogo de estreia, na próxima terça-feira, contra o Sporting Cristal, em Lima, sob protestos da torcida durante todo caminho até o aeroporto.Na saída da delegação do Ninho do Urubu rumo ao Galeão, um grupo de torcedores estendeu faixas de protesto contra o elenco e contra a diretoria, principalmente contra o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. As faixas levadas pelos torcedores tinham os dizeres de "Time frouxo" e "Braz, o Fla é maior do que você".
Já na chegada ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, integrantes de uma organizada do Flamengo ficaram de plantão para receber a delegação antes do embarque para Lima, com direito a um saco de pipocas. José Pinheiro, chefe da segurança do Flamengo, entrou em ação na tentativa de acalmar os ânimos dos torcedores.
Apesar do plantão feito pelos integrantes de organizadas, a equipe do Flamengo não passou pelo saguão principal do aeroporto. O ônibus da delegação entrou pelo terminal de cargas do Galeão, sem fazer qualquer contato com os torcedores.