Flamengo viaja para o Peru sob protestos da torcida durante o caminho até o aeroporto

Clima tenso antes da estreia na Libertadores. Um dia após ser vice-campeão carioca, o Flamengo já virou a chave para a disputa do maior torneio do continente. Na noite deste domingo (3), a delegação rubro-negra seguiu viagem rumo ao Peru para o jogo de estreia, na próxima terça-feira, contra o Sporting Cristal, em Lima, sob protestos da torcida durante todo caminho até o aeroporto.Na saída da delegação do Ninho do Urubu rumo ao Galeão, um grupo de torcedores estendeu faixas de protesto contra o elenco e contra a diretoria, principalmente contra o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. As faixas levadas pelos torcedores tinham os dizeres de "Time frouxo" e "Braz, o Fla é maior do que você".