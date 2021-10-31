Flamengo: venda de ingressos para a final da Libertadores começa nesta segunda-feira para sócios-torcedores

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Nesta segunda-feira, 01, começará a venda de ingressos para a decisão da Libertadores para os sócios-torcedores do Flamengo. Em nota oficial, o clube confirmou que o modelo adotado será similar ao da final de 2019. Desta forma, a partir deste domingo, às 16h, os sócios poderão acessar o código (veja abaixo como) que irá liberar, de acordo com a ordem de prioridade, a compra do ingresso no site www.eventim.com.br/libertadores, credenciado pela Conmebol.> Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitória sobre o GaloEntão, como obter o código para prioridade de compra?- Acesse mengo.com.br/libertadores;- Faça o login com o mesmo CPF e senha que você utiliza no site do Programa Nação; - É necessário dar o "aceite" no Termo de Adesão;- Anote ou salve o código gerado e não o perca. Você irá utilizá-lo posteriormente, quando abrir a opção de venda dos ingressos da carga destinada ao Flamengo no site de ingressos: www.eventim.com.br/libertadores- Como determinado pelo Flamengo, o seu código para esta venda prioritária da carga destinada ao clube é pessoal, intransferível, dá direito a somente um ingresso e não pode ser compartilhado com terceiros. A utilização é de responsabilidade do titular do plano de sócio-torcedor.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoVale frisar que a organização do jogo, bem como a comercialização das entradas, é de exclusiva responsabilidade da CONMEBOL, cabendo a ela realizar a venda dos ingressos e a arrecadação.

Entretanto, o Flamengo tem direito a uma carga de ingressos e, assim como em 2019, decidiu disponibilizar esta carga, de forma prioritária, aos seus sócios-torcedores, sendo o clube o único responsável pelo planejamento e priorização entre os planos, criação e envio dos códigos, formato, dia e horário desta venda.

Nesse sentido, o Flamengo irá, apenas, disponibilizar os códigos de acesso ao site de vendas da entidade para facilitar e priorizar os sócios-torcedores no processo de aquisição das entradas. Portanto, a disponibilização dos códigos pelo Flamengo significa uma prioridade e não garantia da compra do ingresso, uma vez que este, naturalmente, depende da disponibilidade no momento da aquisição.

Também vale frisar que, seguindo as determinações do governo uruguaio, torcedores de 18 anos ou mais deverão apresentar comprovante de vacinação com as duas doses (ou dose única, de acordo com o fabricante) tomadas até 14 dias antes da entrada no país. Ademais, a realização de teste PCR, com prazo máximo de 48h, será obrigatória em todos os torcedores para a entrada no Uruguai, independentemente da vacinação.VEJA A NOTA PUBLICADA PELO FLA NA ÍNTEGRA

A venda de ingressos para a decisão da CONMEBOL Libertadores 2021, marcada para o dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai, começa na próxima segunda-feira (01), às 21h, para os sócios-torcedores do Nação. O modelo será similar ao adotado na final de 2019 e, desta forma, a partir deste domingo (31), às 16h, os sócios poderão acessar o código que irá liberar, de acordo com a ordem de prioridade, a compra do ingresso no site www.eventim.com.br/libertadores, credenciado pela Conmebol.

Assim como a definição dos uniformes que serão utilizados pelas equipes, os horários de venda de ingressos e os setores destinados a cada uma das torcidas no estádio Centenário também foram definidos de acordo com os atributos técnicos de performance esportiva ao longo desta edição da competição.

ATENÇÃO: alguns endereços eletrônicos contidos nesta matéria ainda não estão liberados, pois só serão ativados com o início das vendas.

Destacamos que a venda para a torcida rubro-negra será restrita aos sócios-torcedores titulares com cadastros ativos e adimplentes até as 16h do último sábado (30/10/2021). Desta forma, a partir deste horário, qualquer nova adesão ou atualização de cadastro (como upgrade) não será mais liberada no hotsite do Nação, ou seja, não haverá atualização nos códigos de acesso gerados previamente.

É importante ressaltar, também, que a organização do jogo e a comercialização das entradas é de exclusiva responsabilidade da CONMEBOL, cabendo a ela realizar a venda dos ingressos e a arrecadação. O Flamengo, o qual tem direito a uma carga de ingressos, assim como em 2019, decidiu por disponibilizar esta carga, de forma prioritária, aos seus sócios-torcedores, sendo o clube o único responsável pelo planejamento e priorização entre os planos, criação e envio dos códigos, formato, dia e horário desta venda.

Assim, o Flamengo irá, apenas, disponibilizar os códigos de acesso ao site de vendas da entidade, buscando facilitar e priorizar os sócios-torcedores no processo de aquisição das entradas. A DISPONIBILIZAÇÃO DOS CÓDIGOS PELO FLAMENGO SIGNIFICA UMA PRIORIDADE E NÃO GARANTIA DE COMPRA DE INGRESSO, QUE DEPENDE DA DISPONIBILIDADE NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO.

Os ingressos disponíveis para a torcida rubro-negra no Estádio Centenário serão da TRIBUNA COLOMBES, Categoria 4, com o valor de R$1.100,00.

Como obter o código para prioridade de compra?- Acesse mengo.com.br/libertadores;- Faça o login com o mesmo CPF e senha que você utiliza no site do Programa Nação; - É necessário dar o aceite no Termo de Adesão;- Anote ou salve o código gerado e não o perca. Você irá utilizá-lo posteriormente, quando abrir a opção de venda dos ingressos da carga destinada ao Flamengo no site de ingressos: www.eventim.com.br/libertadores- Como determinado pelo Flamengo, o seu código para esta venda prioritária da carga destinada ao clube é pessoal, intransferível, dá direito a somente um ingresso e não pode ser compartilhado com terceiros. A utilização é de responsabilidade do titular do plano de sócio-torcedor.

Como comprar o ingresso?IMPORTANTE: A compra está sujeita à disponibilidade dos ingressos.

- Só estarão aptos a participar da compra do ingresso os sócios-torcedores que estiverem com o código e o escalonamento liberados. Orientamos que você não tente utilizar o código antes do horário previsto, para não causar bloqueios ou falhas na utilização;- Tenha salvo ou em mãos o código obtido na primeira etapa;- Acesse www.eventim.com.br/libertadores de acordo com o horário de abertura da sua prioridade de sócio-torcedor e escolha a opção "VENDAS GERAIS". O seu código só funcionará a partir do horário de abertura designado a esta prioridade;- A disponibilização do código de acesso NÃO garante ao sócio-torcedor a compra do ingresso, já que a carga disponibilizada pela Conmebol é limitada.- Caso você feche a sua tela de compra após inserir o seu código ou opte por não concluir a sua compra, o código ficará indisponível por 30 minutos.- Só terão acesso aos códigos os sócios-torcedores titulares, ativos e adimplentes até as 16h do último sábado, dia 30/10/2021;- O código de prioridade dá direito a apenas uma compra, para que mais sócios-torcedores possam ter a oportunidade de garantir um lugar na final.- As entradas serão nominais e intransferíveis.

Confira a data e o horário da abertura de acordo com os níveis de prioridade* definidos pelo Flamengo:*Vale lembrar que estas datas e horários estarão sujeitos à disponibilidade de ingressos

Prioridade 0: 01/11 – 21hPrioridade 1: 02/11 – 15hPrioridade 2: 03/11 – 10hPrioridade 3: 03/11 – 18hPrioridade 4: 04/11 – 10hPrioridade 5: 04/11 – 18h