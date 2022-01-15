Flamengo vence Paulistano e vai à semi do Super 8 após fim eletrizante

Jogo decisivo com encerramento eletrizante: quem foi ao ginásio do Maracanãzinho na tarde deste sábado, assistiu à vitória do Flamengo contra o Paulistano, por 71 a 68, pelas quartas de final da Copa Super 8. Rafael Mineiro fez uma cesta a cinco segundos do fim e determinou a vaga às semifinais, onde o Fla irá encarar o vencedor de Minas e Unifacisa.Yago foi o cestinha, com 17 pontos, seguido por Dar Tucker, que anotou 15 - e ainda pegou seis rebotes. Neste quesito, o líder foi Rafael Mineiro, com 12 - um deles o rebote ofensivo que terminou no ponto decisivo da classificação. Túlio da Silva também foi destaque, com 13 pontos e sete rebotes.
O JOGO
O Paulistano começou mais efetivo ofensivamente e chegou a abrir 11 a 2 no placar. A reação rubro-negra começou em grande jogada de Túlio da Silva, com um drible seguido de enterrada que levantou a torcida na arquibancada. O camisa 7 ainda acertou uma bola de três em sequência que deixou o Fla mais perto, que seguia crescendo na partida, mas o Paulistano foi para o segundo quarto vencendo por 20 a 19.
Já no primeiro minuto da parcial, Yago deixou o Flamengo de volta na liderança do marcador com uma bela cesta de três. Os arremessos de longa distância começaram a cai, e o Fla abriu boa vantagem que se manteve até o intervalo: 42 a 33.
No terceiro quarto, outra cesta de três de cartão de visitas, desta vez com autoria de Rafael Mineiro, mas o Paulistano ensaiava uma reação. O adversário tomou a dianteira na parcial, mas nos instantes finais o Rubro-Negro encostou (19-20) e foi para o último período vencendo por 61 a 53.
Nos últimos minutos da partida, jogo truncado e muito equilíbrio. Quando o relógio marcava quatro minutos para o fim, um lindo toco de Rafael Mineiro começou o contra-ataque rubro-negro que terminou com uma enterrada de Dar Tucker que arrancou o grito da garganta do torcedor no ginásio: 67 a 60. O duelo seguiu com muita emoção e apenas um ponto separava as equipes faltando 31 segundos para o estouro final do cronômetro. Com 69 a 68 no marcador, Mineiro protagonizou a jogada que definiu o placar, pegando o rebote ofensivo na dividida no garrafão e marcando a cesta que decretou a vitória: 71 a 68.
A próxima partida será nesta terça-feira, às 20h, no Maracanãzinho, contra o vencedor do duelo entre Minas e Unifacisa, que acontece na noite deste sábado, às 20h.
A TABELA DA COPA SUPER 8
– Quartas de final15/01, sábado16h10 – Flamengo (2º) x Paulistano (7º)20h – Minas (3º) x Unifacisa (6º)
16/01, domingo12h – Franca (1º) x Caxias do Sul (8º)20h – São Paulo (4º) x Bauru (5º)
– Semifinal18/01, terça-feira20h – Vencedor 1 x Vencedor 2
19/01, quarta-feira19h – Vencedor 3 x Vencedor 4
– Final22/01, sábado16h10 – Vencedores das semifinais