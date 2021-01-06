Flamengo vence o Sport fora de casa e sai na frente nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17

Crédito: Divulgação/Sport

No primeiro duelo entre rubro-negros nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, melhor para os cariocas. Nesta quarta-feira, no CT do Retrô, em Recife, o Flamengo venceu o Sport de virada por 2 a 1 e abriu vantagem para se classificar às semifinais da competição. Os gols da partida foram marcados por Diego, para o time da casa, e Will e Victor Hugo, para os visitantes.

+ Quem vem por aí: as 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileirosSUSTO E RESPOSTA IMEDIATAEm um primeiro tempo equilibrado e sem muito brilho, o Flamengo saiu atrás do placar aos 39 minutos. Após troca de passes pelo lado direito, o lateral Diego, do Sport, cruzou rasteiro, a bola passou por todo mundo e morreu no fundo do gol de Kauã. Mas a reposta foi rápida. No minuto seguinte, o atacante Will tabelou com Pedrinho e concluiu para as redes para igualar o marcador.

VIRADA CARIOCALogo no início da etapa final, aos quatro minutos, o Flamengo chegou ao gol da virada com Victor Hugo. Em jogada bem trabalhada, Petterson achou o camisa 10 livre dentro da área, e ele só completou para colocar os cariocas à frente do marcador. Aos 30' do segundo tempo, o zagueiro Marcos Paulo foi expulso, e o Flamengo precisou jogar a reta final da partida com um a menos, mas segurou a pressão e o resultado positivo.

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