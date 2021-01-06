Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo vence o Sport fora de casa e sai na frente nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17
futebol

Flamengo vence o Sport fora de casa e sai na frente nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17

Rubro-negro carioca sai atrás no placar, mas vira e abre vantagem para definir vaga na Gávea, no próximo domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 17:05

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:05

Crédito: Divulgação/Sport
No primeiro duelo entre rubro-negros nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17, melhor para os cariocas. Nesta quarta-feira, no CT do Retrô, em Recife, o Flamengo venceu o Sport de virada por 2 a 1 e abriu vantagem para se classificar às semifinais da competição. Os gols da partida foram marcados por Diego, para o time da casa, e Will e Victor Hugo, para os visitantes.
+ Quem vem por aí: as 27 promessas que podem aparecer nos clubes brasileirosSUSTO E RESPOSTA IMEDIATAEm um primeiro tempo equilibrado e sem muito brilho, o Flamengo saiu atrás do placar aos 39 minutos. Após troca de passes pelo lado direito, o lateral Diego, do Sport, cruzou rasteiro, a bola passou por todo mundo e morreu no fundo do gol de Kauã. Mas a reposta foi rápida. No minuto seguinte, o atacante Will tabelou com Pedrinho e concluiu para as redes para igualar o marcador.
VIRADA CARIOCALogo no início da etapa final, aos quatro minutos, o Flamengo chegou ao gol da virada com Victor Hugo. Em jogada bem trabalhada, Petterson achou o camisa 10 livre dentro da área, e ele só completou para colocar os cariocas à frente do marcador. Aos 30' do segundo tempo, o zagueiro Marcos Paulo foi expulso, e o Flamengo precisou jogar a reta final da partida com um a menos, mas segurou a pressão e o resultado positivo.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
DECISÃO NA GÁVEAA vaga na semifinal será decidida no próximo domingo, às 15h30 (de Brasília), na Gávea. O Flamengo tem a vantagem do empate para se classificar. Já o Sport precisa de uma vitória por ao menos dois gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso o clube pernambucano vença por um gol de vantagem a decisão irá para a disputa dos pênaltis. Quem avançar à semifinal enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG e Fluminense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados