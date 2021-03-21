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Flamengo vence o Madureira no Sub-15 e no Sub-17 e conquista título da Copa FCB nas duas categorias

Enquanto na categoria sub-15, Garotos do Ninho venceram a final por 1 a 0, título da categoria sub-17 foi decidido na decisão por pênaltis...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 14:18

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 14:18
Crédito: Reprodução/FlaTV
A manhã de domingo, na Gávea, foi marcada por dois confrontos decisivos entre Flamengo e Madureira, valendo os títulos da Copa FCB nas categorias sub-15 e sub-17. E o Rubro-Negro levou a melhor nas duas. No Sub-15, vitória de 1 a 0, com gol contra. Já no Sub-17, empate em 0 a 0 no tempo normal e vitória na decisão por pênaltis.
+ ATUAÇÕES: Pedro e Rodrigo Muniz comandam ataque do Flamengo, e Bruno Viana vai bem na estreiaA primeira final do dia foi na categoria sub-15. Os Garotos do Ninho tiveram boas oportunidades no início do jogo e abriram o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Leonardo fez boa jogada pelo lado direito e rolou para o meio da área, mas o jogador do Madureira marcou contra.
O Flamengo encerrou a participação no torneio com 100% de aproveitamento e bons números: quatro vitórias em quatro jogos, 19 gols marcados e dois sofridos. Antes da final, o Rubro-Negro havia derrotado o Bangu e o Búzios na fase de grupos e eliminado o Trops na semifinal.
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Na segunda final, a disputa foi ainda mais disputada. Flamengo e Madureira não balançaram as redes no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis. Riquelmy, Iury, Eduardo Gabriel e Paulo Roberto converteram as cobranças para o Fla. O goleiro Lucão defendeu uma penalidade e viu outro jogador do Madureira isolar, decretando o placar de 4 a 2.
Com uma equipe quase toda sub-16, o Flamengo terminou o torneio invicto. Nas quatro partidas, foram dois empates e duas vitórias. Foram 16 gols marcados e apenas um sofrido. Riquelmy e Ismael foram os artilheiros do time, com quatro gols cada.

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